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Когда мобильные пункты вакцинации в Кишиневе возобновят работу
Когда мобильные пункты вакцинации в Кишиневе возобновят работу
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации 8 января 2021.
2022-01-07T07:30+0200
2022-01-07T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – не работают в Рождество, 7 января. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться на следующий день - в субботу, 8 января, до 18.00.Троллейбус будет располагаться в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор у парка La izvor. Автобус отправится в сектор Центр, на улицу Лев Толстой, 24/1, и будет находиться возле гипермаркета nr. 1.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применены 1 784 626 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 984 473 человека.
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Когда мобильные пункты вакцинации в Кишиневе возобновят работу

07:30 07.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – не работают в Рождество, 7 января.
В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться на следующий день - в субботу, 8 января, до 18.00.
Троллейбус будет располагаться в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор у парка La izvor.
Автобус отправится в сектор Центр, на улицу Лев Толстой, 24/1, и будет находиться возле гипермаркета nr. 1.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
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С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применены 1 784 626 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 984 473 человека.
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