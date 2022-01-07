https://ru.sputnik.md/20220107/kosachev-missiya-odkb-kazakhstane-usilit-avtoritet-organizatsii-47837867.html

Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации

Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации

Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Как долго продлится миротворческая миссия ОДКБ, почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане?

2022-01-07T13:17+0200

2022-01-07T13:17+0200

2022-01-07T13:28+0200

видео

в мире

россия

казахстан

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/07/47837536_0:249:2979:1924_1920x0_80_0_0_e63f8850c176e8ddb043cd22b61fe241.jpg

Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. Сенатор полагает, что казахские власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. Однако сенатор указал и на ошибки, допущенные правительством Казахстана.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что власти США начали проверку законности отправки миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. По мнению Константина Косачева, у Запада нет никаких оснований для подобных действий.По его словам, подобная реакция была предсказуема, как и всегда, когда любая ситуация развивается без ведома Запада "и не по тем сценариям, которые он для себя считает оптимальными".Отвечая на вопрос о возможных сроках пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане, председатель Совета Федерации РФ отметил, что миротворческую операцию инициировали власти Казахстана, они и должны будут принимать решение о том, что в военных ОДКБ больше нет необходимости.Что касается самих протестов, то, как отметил Косачев, начинались они спонтанно, как социальные, но затем сценарий резко изменился, среди протестующих появились боевики, которые прошли подготовку на Ближнем Востоке.Как информирует Секретариат ОДКБ, 6 января 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ проинформировал ООН о проведении в Казахстане миротворческой операции."Станислав Зась направил письмо в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором сообщается, что "на основании обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан".Кроме того, Станислав Зась направил соответствующие письма генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

россия

казахстан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, видео, казахстан, одкб