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Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Как долго продлится миротворческая миссия ОДКБ, почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане?
2022-01-07T13:17+0200
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Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. Сенатор полагает, что казахские власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. Однако сенатор указал и на ошибки, допущенные правительством Казахстана.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что власти США начали проверку законности отправки миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. По мнению Константина Косачева, у Запада нет никаких оснований для подобных действий.По его словам, подобная реакция была предсказуема, как и всегда, когда любая ситуация развивается без ведома Запада "и не по тем сценариям, которые он для себя считает оптимальными".Отвечая на вопрос о возможных сроках пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане, председатель Совета Федерации РФ отметил, что миротворческую операцию инициировали власти Казахстана, они и должны будут принимать решение о том, что в военных ОДКБ больше нет необходимости.Что касается самих протестов, то, как отметил Косачев, начинались они спонтанно, как социальные, но затем сценарий резко изменился, среди протестующих появились боевики, которые прошли подготовку на Ближнем Востоке.Как информирует Секретариат ОДКБ, 6 января 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ проинформировал ООН о проведении в Казахстане миротворческой операции."Станислав Зась направил письмо в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором сообщается, что "на основании обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан".Кроме того, Станислав Зась направил соответствующие письма генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
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Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации

13:17 07.01.2022 (обновлено: 13:28 07.01.2022)
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Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ и почему НАТО отказалось от помощи организации в Афганистане? Об этом - в эксклюзивном интервью Sputnik.
Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. Сенатор полагает, что казахские власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. Однако сенатор указал и на ошибки, допущенные правительством Казахстана.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что власти США начали проверку законности отправки миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. По мнению Константина Косачева, у Запада нет никаких оснований для подобных действий.

"Никаких оснований ни у США, ни у какой-либо другой страны, находящейся вне Организации договора о коллективной безопасности, что бы то ни было проверять по действиям стран-членов ОДКБ в отношении друг друга нет по определению", - заявил Косачев.

По его словам, подобная реакция была предсказуема, как и всегда, когда любая ситуация развивается без ведома Запада "и не по тем сценариям, которые он для себя считает оптимальными".
Отвечая на вопрос о возможных сроках пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане, председатель Совета Федерации РФ отметил, что миротворческую операцию инициировали власти Казахстана, они и должны будут принимать решение о том, что в военных ОДКБ больше нет необходимости.
Что касается самих протестов, то, как отметил Косачев, начинались они спонтанно, как социальные, но затем сценарий резко изменился, среди протестующих появились боевики, которые прошли подготовку на Ближнем Востоке.
"На третий день (протестов, - прим. ред.) пошли уже абсолютно экстремистские проявления, захват зданий, где находятся органы власти, где находятся правоохранительные органы, склады с оружием. Все это уже стало напоминать классический сценарий "цветной революции". И у меня нет сомнений, что появились в толпе люди, которые знают, как организовывать "цветные революции", организовывали их в других странах, которые появились извне и стали раскачивать ситуацию внутри Казахстана", - отметил Косачев.
Как информирует Секретариат ОДКБ, 6 января 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ проинформировал ООН о проведении в Казахстане миротворческой операции.
"Станислав Зась направил письмо в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором сообщается, что "на основании обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан".
Кроме того, Станислав Зась направил соответствующие письма генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
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