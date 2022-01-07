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Минобороны РФ разъяснило, какие задачи выполняют в Казахстане миротворцы ОДКБ
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОтправка российской части миротворческого контингента в Казахстан
© Пресс-служба Минобороны РФ/
Оборонное ведомство России проинформировало о целях и задачах миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстане.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Согласно договоренности с казахстанской стороной, миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в Казахстане, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
"По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие в Казахстан миротворцы ОДКБ выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры.
"Прибывшие в Республику Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач. Подразделения миротворческого контингента выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры", - добавляется в сообщении оборонного ведомства.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в пятницу по телефону проинформировал председателя Совета коллективной безопасности (СКБ) организации, премьер-министра Армении Никола Пашиняна о реализации решения СКБ по нормализации обстановки в Казахстане, об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Генеральный секретарь проинформировал его о деталях реализации решения Совета коллективной безопасности, принятого 6 января 2022 года в целях нормализации обстановки в Республике Казахстан. Станислав Зась также сообщил о ходе решения организационных вопросов по направлению в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ. В настоящее время продолжается переброска военно-транспортными самолетами ВКС России миротворческих контингентов", - сообщил Зайнетдинов.
В своем пятничном обращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав стран ОДКБ за поддержку страны.
"Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана... высказываю также благодарность председателю Китайской Народной Республики, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки", - заявил президент Казахстана в телеэфире.
Особые слова благодарности Токаев адресовал президенту РФ Владимиру Путину.
"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно, а главное - по-товарищески тепло - отреагировал на мое обращение", - заявил Токаев в своем послании к народу.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.