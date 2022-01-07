https://ru.sputnik.md/20220107/minzdrav-moldovy-obnovil-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-47847932.html

Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности

Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности

Опубликован обновленный список стран, по приезду из которых необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

2022-01-07T18:17+0200

2022-01-07T18:17+0200

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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран "красной зоны" эпидемиологической опасности.Перечень, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч жителей.Согласно обновленным данным, в список из 65 государств включены Бельгия, Израиль, Италия, Турция, Испания, Чехия, Голландия, Португалия.Ранее был опубликован список стран, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19. В этот список попали Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

страны, в молдове