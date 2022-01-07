https://ru.sputnik.md/20220107/minzdrav-moldovy-obnovil-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-47847932.html
Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности
Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности
Опубликован обновленный список стран, по приезду из которых необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
2022-01-07T18:17+0200
2022-01-07T18:17+0200
2022-01-07T18:54+0200
страны
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран "красной зоны" эпидемиологической опасности.Перечень, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч жителей.Согласно обновленным данным, в список из 65 государств включены Бельгия, Израиль, Италия, Турция, Испания, Чехия, Голландия, Португалия.Ранее был опубликован список стран, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19. В этот список попали Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь.
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страны, в молдове
Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности
18:17 07.01.2022 (обновлено: 18:54 07.01.2022)
Опубликован обновленный список стран, по приезду из которых необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран "красной зоны" эпидемиологической опасности.
Перечень, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч жителей.
Согласно обновленным данным, в список из 65 государств включены Бельгия, Израиль, Италия, Турция, Испания, Чехия, Голландия, Португалия.
Ранее был опубликован список стран, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19. В этот список попали Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь.