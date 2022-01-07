https://ru.sputnik.md/20220107/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47849324.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-07T19:11+0200
2022-01-07T19:11+0200
2022-01-07T19:23+0200
минздрав
статистика
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коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 668 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Зарегистрировано 23 случая "импорта" инфекции: пять - из Франции, по четыре - из Италии и Великобритании, по три - из Швейцарии и Румынии, два - из России, по одному - из Болгарии и Турции.За минувшие сутки проведено 8769 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 379 572.У работников системы здравоохранения выявлено 28 случаев инфицирования: восемь - у врачей, 13 - у медсестер и семь - у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 619 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 84 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек).В то же время за сутки выздоровели 276 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 043.Минздрав сообщает о 10 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 350.
https://ru.sputnik.md/20220104/uchenye-zaschita-pfizer-jj-omikron-47760932.html
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Евгений Чебан
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минздрав, статистика, заболевшие, в молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:11 07.01.2022 (обновлено: 19:23 07.01.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 668 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Зарегистрировано 23 случая "импорта" инфекции: пять - из Франции, по четыре - из Италии и Великобритании, по три - из Швейцарии и Румынии, два - из России, по одному - из Болгарии и Турции.
За минувшие сутки проведено 8769 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 379 572.
У работников системы здравоохранения выявлено 28 случаев инфицирования: восемь - у врачей, 13 - у медсестер и семь - у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 619 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 84 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек).
В то же время за сутки выздоровели 276 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 043.
Минздрав сообщает о 10 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 350.