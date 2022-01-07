https://ru.sputnik.md/20220107/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47849324.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-07T19:11+0200

2022-01-07T19:11+0200

2022-01-07T19:23+0200

минздрав

статистика

заболевшие

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 668 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Зарегистрировано 23 случая "импорта" инфекции: пять - из Франции, по четыре - из Италии и Великобритании, по три - из Швейцарии и Румынии, два - из России, по одному - из Болгарии и Турции.За минувшие сутки проведено 8769 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 379 572.У работников системы здравоохранения выявлено 28 случаев инфицирования: восемь - у врачей, 13 - у медсестер и семь - у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 619 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 84 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек).В то же время за сутки выздоровели 276 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 043.Минздрав сообщает о 10 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 350.

https://ru.sputnik.md/20220104/uchenye-zaschita-pfizer-jj-omikron-47760932.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, статистика, заболевшие, в молдове