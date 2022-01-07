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Мир за сутки: Рождество, Вифлеем без туристов и резкий рост заражений COVID
Мир за сутки: Рождество, Вифлеем без туристов и резкий рост заражений COVID
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2022-01-07T08:48+0200
2022-01-07T08:48+0200
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Православная церковь отмечает один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. Дата празднования Рождества сместилась на 7 января потому, что в 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, а церковь осталась верна юлианскому, разница между ними составляет 13 дней. По новому стилю Рождество празднуется 25 декабря, по старому - 7 января. В этот же день Рождество вместе с Русской православной церковью встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.Праздничные богослужения этой ночью прошли и во всех православных храмах Молдовы. Митрополит кишиневский и всея Молдовы Владимир в своем рождественском поздравлении от лица православной церкви призвал верующих потрудиться на благо ближних: поддержать болящих, утешить скорбящих, накормить обездоленных и тем самым разделить со всеми окружающими нас людьми радость о Христе.Праздник Рождества Христова знаменует завершение Рождественского поста, который начинается 28 ноября и длится до 7 января. День перед праздником называется Сочельником, по церковному уставу в этот день нужно с утра есть сочиво, которое готовится из зерен пшеницы или риса. В наступление Рождества православные ничего не едят до первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа.За Рождеством следуют святки – время особой духовной радости, они также сопровождаются празднованиями. Вифлеем второй год подряд встречает Рождество без туристовНесколько сотен православных паломников посетили в наступившем году Вифлеем, где прошел традиционный парад по улице Звезды, которая ведет к Базилике Рождества Христова. Крестный ход возглавил Патриарх Иерусалима Феофил III.Как отмечает МИР24, в 2022 году на Рождество в Вифлеем не смогли приехать иностранные паломники, так как попасть в священный город они могут только через Израиль, закрывший с 29 ноября границы из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Вновь посетить эту страну туристы смогут только с 9 января, и только те, кто привит вакцинами, получившими одобрение ВОЗ.Такая ситуация сохраняется уже второй год подряд - из-за пандемии поток туристов в Вифлеем резко упал, отчего страдает экономика города. По имеющимся данным, праздничные богослужения в Вифлееме в 2019 году собирали тысячи туристов и паломников со всего света. Резкий рост заражений коронавирусом в миреНа 71% за последнюю неделю выросло количество случаев COVID-19 во всем мире, передает МИР24, цитируя заявление главы технической группы Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове.В ходе брифинга она уточнила, что в зависимости от региона показатель разнится."В Америках он увеличился на 100%. Но в африканском регионе он вырос на 7%", – заявила Мария ван Керкхове.Разница может быть обусловлена различиями в темпах и охвате тестирования, отметила она. По данным ВОЗ, общее число новых случаев коронавирусной инфекции за неделю достигло 9,5 миллиона. Но полную картину не отражают и эти данные, на будущей неделе цифры могут значительно возрасти. Представитель ВОЗ напомнила: хотя человечество обладает инструментами для борьбы с вирусом, процессу окончательной победы над ним препятствует появление крайне заразного штамма "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20220106/mitropolit-vladimir-pozdravil-pravoslavnykh--s-nastupayuschim-rozhdestvom-47821755.html
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в мире

Мир за сутки: Рождество, Вифлеем без туристов и резкий рост заражений COVID

08:48 07.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Рождества Христова в регионах России
Празднование Рождества Христова в регионах России - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Православная церковь отмечает один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово.
Дата празднования Рождества сместилась на 7 января потому, что в 1918 году Россия перешла на григорианский календарь, а церковь осталась верна юлианскому, разница между ними составляет 13 дней. По новому стилю Рождество празднуется 25 декабря, по старому - 7 января.
В этот же день Рождество вместе с Русской православной церковью встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.
Праздничные богослужения этой ночью прошли и во всех православных храмах Молдовы.
Митрополит кишиневский и всея Молдовы Владимир в своем рождественском поздравлении от лица православной церкви призвал верующих потрудиться на благо ближних: поддержать болящих, утешить скорбящих, накормить обездоленных и тем самым разделить со всеми окружающими нас людьми радость о Христе.

"Отечески призываю всех вас, дорогие наши соотечественники, проживающие в стране и за ее пределами, сохранять неизменной и живой нашу Святую Православную веру, оставаться верными исповедниками Евангельской истины и духовно объединяться вокруг Алтаря Господня", - отметил митрополит.

Митрополит Владимир на богослужении - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
Митрополит Владимир поздравил православных с наступающим Рождеством
Вчера, 18:21
Праздник Рождества Христова знаменует завершение Рождественского поста, который начинается 28 ноября и длится до 7 января. День перед праздником называется Сочельником, по церковному уставу в этот день нужно с утра есть сочиво, которое готовится из зерен пшеницы или риса. В наступление Рождества православные ничего не едят до первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа.
За Рождеством следуют святки – время особой духовной радости, они также сопровождаются празднованиями.

Вифлеем второй год подряд встречает Рождество без туристов

Несколько сотен православных паломников посетили в наступившем году Вифлеем, где прошел традиционный парад по улице Звезды, которая ведет к Базилике Рождества Христова. Крестный ход возглавил Патриарх Иерусалима Феофил III.
© Sputnik / Юрий АбрамочкинХрам Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная Звезда, устроенная в честь знаменитой Вифлеемской звезды, возвестившей рождение Спасителя.
Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная Звезда, устроенная в честь знаменитой Вифлеемской звезды, возвестившей рождение Спасителя. - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная Звезда, устроенная в честь знаменитой Вифлеемской звезды, возвестившей рождение Спасителя.. Архивное фото
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Как отмечает МИР24, в 2022 году на Рождество в Вифлеем не смогли приехать иностранные паломники, так как попасть в священный город они могут только через Израиль, закрывший с 29 ноября границы из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".
Вновь посетить эту страну туристы смогут только с 9 января, и только те, кто привит вакцинами, получившими одобрение ВОЗ.
Такая ситуация сохраняется уже второй год подряд - из-за пандемии поток туристов в Вифлеем резко упал, отчего страдает экономика города. По имеющимся данным, праздничные богослужения в Вифлееме в 2019 году собирали тысячи туристов и паломников со всего света.

Резкий рост заражений коронавирусом в мире

На 71% за последнюю неделю выросло количество случаев COVID-19 во всем мире, передает МИР24, цитируя заявление главы технической группы Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове.
В ходе брифинга она уточнила, что в зависимости от региона показатель разнится.
"В Америках он увеличился на 100%. Но в африканском регионе он вырос на 7%", – заявила Мария ван Керкхове.
Разница может быть обусловлена различиями в темпах и охвате тестирования, отметила она. По данным ВОЗ, общее число новых случаев коронавирусной инфекции за неделю достигло 9,5 миллиона. Но полную картину не отражают и эти данные, на будущей неделе цифры могут значительно возрасти.
Вирусолог Альтштейн: Возможно, против омикрона вакцину нужно будет дополнить - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
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4 января, 15:02
Представитель ВОЗ напомнила: хотя человечество обладает инструментами для борьбы с вирусом, процессу окончательной победы над ним препятствует появление крайне заразного штамма "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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