https://ru.sputnik.md/20220107/mirotvorcheskie-sily-odkb-v-kazakhstane-vozglavit-general-polkovnik-serdyukov-47833868.html

Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал-полковник Сердюков

Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал-полковник Сердюков

Стало известно, кому поручено руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

2022-01-07T11:05+0200

2022-01-07T11:05+0200

2022-01-07T11:05+0200

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.Конашенков также проинформировал, что группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.По предоставленной Конашенковым информации, в состав российского миротворческого контингента в рамках ОДКБ в Казахстане входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все военнослужащие имеют боевой опыт.Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что миротворцы ОДКБ оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка.Как информирует Секретариат ОДКБ, 6 января 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ проинформировал ООН о проведении в Казахстане миротворческой операции. "Станислав Зась направил письмо в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором сообщается, что "на основании обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан". Кроме того, Станислав Зась направил соответствующие письма генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову, в которых проинформировал международные организации о "принятом СКБ ОДКБ решении провести миротворческую операцию в Республике Казахстан и направить на ограниченный период времени воинские контингенты государств – членов ОДКБ".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ru.sputnik.md/20220106/kto-stoit-za-besporyadkami-v-kazakhstane-47823847.html

https://ru.sputnik.md/20220106/gensek-odkb--zadacha-mirotvorci-kazakhstan-47829029.html

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