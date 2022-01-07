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Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал-полковник Сердюков
© Photo : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкШеврон на форме белорусского военнослужащего. Белоруссия направила своих военнослужащих в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан
© Photo : Пресс-служба Минобороны РФ/
Стало известно, кому поручено руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
"Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", - говорится в сообщении.
Конашенков также проинформировал, что группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.
"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - говорится в сообщении.
По предоставленной Конашенковым информации, в состав российского миротворческого контингента в рамках ОДКБ в Казахстане входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все военнослужащие имеют боевой опыт.
Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что миротворцы ОДКБ оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка.
"Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка", - говорится в сообщении.
Как информирует Секретариат ОДКБ, 6 января 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ проинформировал ООН о проведении в Казахстане миротворческой операции.
Вчера, 21:21
"Станислав Зась направил письмо в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором сообщается, что "на основании обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан".
Кроме того, Станислав Зась направил соответствующие письма генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову, в которых проинформировал международные организации о "принятом СКБ ОДКБ решении провести миротворческую операцию в Республике Казахстан и направить на ограниченный период времени воинские контингенты государств – членов ОДКБ".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.