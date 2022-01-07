https://ru.sputnik.md/20220107/ne-tolko-covid-skolko-sluchaev-sezonnogo-grippa-zafiksirovano-v-moldove-47846486.html

Не только COVID: сколько случаев сезонного гриппа зафиксировано в Молдове

Не только COVID: сколько случаев сезонного гриппа зафиксировано в Молдове

Если за аналогичный период прошлого года случаи гриппа не фиксировались, то в этом году ситуация иная. С октября зарегистрировано более 140 случаев заражения.

2022-01-07T17:42+0200

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в молдове

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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения (ANSP) сообщает, что на прошлой неделе было подтверждено 37 случаев сезонного гриппа. В Кишиневе зарегистрировано 13 заболевших, в Фалештах - 9, в Тараклии - 7, в Комрате - 4, в Бельцах - 2 и в Сороках - один. При этом госпитализирован 21 человек.Распределение случаев заражения по возрасту:Эпидемиологи продолжают мониторинг заболеваний гриппом, случаев острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ), тяжелых острых респираторных инфекций (ТОРИ), мониторинг циркуляции вирусов гриппа на территориальном и национальном уровнях.По официальным данным, в период с 4 октября 2021 года по 2 января 2022 года зарегистрировано:Специалисты рекомендуют принимать следующие меры:

https://ru.sputnik.md/20211222/klinicheskaya-kartina-omikrona-skhozha-s-grippom---rossiyskie-spetsialisty-47433410.html

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2022

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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заболевания, грипп, в молдове