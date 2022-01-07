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Не только COVID: сколько случаев сезонного гриппа зафиксировано в Молдове
Не только COVID: сколько случаев сезонного гриппа зафиксировано в Молдове
Если за аналогичный период прошлого года случаи гриппа не фиксировались, то в этом году ситуация иная. С октября зарегистрировано более 140 случаев заражения.
2022-01-07T17:42+0200
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заболевания
грипп
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения (ANSP) сообщает, что на прошлой неделе было подтверждено 37 случаев сезонного гриппа. В Кишиневе зарегистрировано 13 заболевших, в Фалештах - 9, в Тараклии - 7, в Комрате - 4, в Бельцах - 2 и в Сороках - один. При этом госпитализирован 21 человек.Распределение случаев заражения по возрасту:Эпидемиологи продолжают мониторинг заболеваний гриппом, случаев острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ), тяжелых острых респираторных инфекций (ТОРИ), мониторинг циркуляции вирусов гриппа на территориальном и национальном уровнях.По официальным данным, в период с 4 октября 2021 года по 2 января 2022 года зарегистрировано:Специалисты рекомендуют принимать следующие меры:
https://ru.sputnik.md/20211222/klinicheskaya-kartina-omikrona-skhozha-s-grippom---rossiyskie-spetsialisty-47433410.html
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заболевания, грипп, в молдове

Не только COVID: сколько случаев сезонного гриппа зафиксировано в Молдове

17:42 07.01.2022 (обновлено: 17:48 07.01.2022)
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Если за аналогичный период прошлого года случаи гриппа не фиксировались, то в этом году ситуация иная. С октября зарегистрировано более 140 случаев заражения.
КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения (ANSP) сообщает, что на прошлой неделе было подтверждено 37 случаев сезонного гриппа. В Кишиневе зарегистрировано 13 заболевших, в Фалештах - 9, в Тараклии - 7, в Комрате - 4, в Бельцах - 2 и в Сороках - один. При этом госпитализирован 21 человек.
Распределение случаев заражения по возрасту:
0 - 4 года - 8 случаев;
5 - 14 лет - 14 случаев;
15 - 29 лет - 4 случая;
30 - 64 года - 9 случаев;
˃65 лет - 2 случая
Эпидемиологи продолжают мониторинг заболеваний гриппом, случаев острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ), тяжелых острых респираторных инфекций (ТОРИ), мониторинг циркуляции вирусов гриппа на территориальном и национальном уровнях.
По официальным данным, в период с 4 октября 2021 года по 2 января 2022 года зарегистрировано:
грипп - 141 случай;
ОРВИ – 76 106 случаев;
ТОРИ - 6743 случая
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Специалисты рекомендуют принимать следующие меры:
обращение к врачу при появлении первых симптомов заболевания;
изоляция больных на дому, в случае необходимости - госпитализация;
недопущение контакта больных с людьми из группы повышенного риска заражения: беременными, лицами с ослабленным иммунитетом, больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом, ожирением и др.;
использование защитных масок;
соблюдение физической дистанции;
соблюдение личной гигиены, в том числе гигиены рук ;
использование одноразовых салфеток во время кашля и чихания;
хранение использованных салфеток и масок в закрытых контейнерах;
неприсутствие в местах скопления людей во время эпидемии;
не посещать детсады, занятия в школе и не ходить на работу при наличии симптомов заболевания
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