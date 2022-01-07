https://ru.sputnik.md/20220107/patriarkh-kirill-pust-blagoslovenie-bozhie-prebyvaet-nad-vsemi-nami-47833019.html

Патриарх Кирилл: пусть благословение Божие пребывает над всеми нами

Патриарх Кирилл: пусть благословение Божие пребывает над всеми нами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил по случаю Рождества Христова Божественную литургию в Храме Христа Спасителя.

2022-01-07T10:32+0200

2022-01-07T10:32+0200

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве традиционные богослужения по случаю праздника Рождества Христова, сообщает пресс-служба Патриарха.Перед началом службы предстоятель по традиции обратился ко всем православным с Рождественским поздравлением. Он особо отметил важность Рождества для всего православного мира. "Праздник Рождества исполнен очень большого смысла, который простирается на всех нас. (...) Господь искупил наши грехи. Он принес всему роду человеческому освобождение через рождение в Вифлееме Богочеловека — Младенца, ставшего Спасителем человечества. Вот какое великое, эпохальное событие — наверное, самое главное во всей человеческой истории — мы сегодня празднуем", - отметил патриарх. Он пожелал всем людям мира, спокойствия, здоровья.Предстоятель также пожелал, чтобы новый год стал более мирным и спокойным, чем предыдущий."Желаю всем вам, мои дорогие, еще и еще раз мира душевного, здоровья, радости, исцеления болезней, согласия в семьях и, конечно, мира и благополучия всей исторической Руси и нашей стране — России. Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами, дабы через это Рождественское богослужение мы могли вступить в новый год, который, надеемся, будет более мирным и спокойным, чем год предыдущий", - сказал патриарх.Вечером 7 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

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2022

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, рождество, патриарх кирилл