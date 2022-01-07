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Патриарх Кирилл: пусть благословение Божие пребывает над всеми нами
10:32 07.01.2022 (обновлено: 10:33 07.01.2022)
© Photo : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил по случаю Рождества Христова Божественную литургию в Храме Христа Спасителя.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве традиционные богослужения по случаю праздника Рождества Христова, сообщает пресс-служба Патриарха.
© Photo : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Перед началом службы предстоятель по традиции обратился ко всем православным с Рождественским поздравлением.
© Photo : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Он особо отметил важность Рождества для всего православного мира.
"Праздник Рождества исполнен очень большого смысла, который простирается на всех нас. (...) Господь искупил наши грехи. Он принес всему роду человеческому освобождение через рождение в Вифлееме Богочеловека — Младенца, ставшего Спасителем человечества. Вот какое великое, эпохальное событие — наверное, самое главное во всей человеческой истории — мы сегодня празднуем", - отметил патриарх.
Он пожелал всем людям мира, спокойствия, здоровья.
Я хотел бы, обращаясь к вам, в первую очередь пожелать вам от Господа благодати, мира, спокойствия, любви, здоровья — всего того, что так необходимо в нашей повседневной жизни. Чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе на территории исторической Руси, чтобы мир, справедливость и покой воцарились в жизни людей и в жизни каждого человека. Чтобы был мир между родителями и детьми, между мужем и женой, между братьями и сестрами.
Предстоятель также пожелал, чтобы новый год стал более мирным и спокойным, чем предыдущий.
© Photo : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
"Желаю всем вам, мои дорогие, еще и еще раз мира душевного, здоровья, радости, исцеления болезней, согласия в семьях и, конечно, мира и благополучия всей исторической Руси и нашей стране — России. Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами, дабы через это Рождественское богослужение мы могли вступить в новый год, который, надеемся, будет более мирным и спокойным, чем год предыдущий", - сказал патриарх.
Вечером 7 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.