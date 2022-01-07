https://ru.sputnik.md/20220107/po-programme-prima-casa-k-kontsu-2021-goda-kupleno-7568-kvartir-i-domov-47836119.html

По программе Prima Casa к концу 2021 года куплено 7568 квартир и домов

По программе Prima Casa к концу 2021 года куплено 7568 квартир и домов

Общая сумма кредитов, выданных банками в рамках программы, составляет 4,11 миллиарда леев.

2022-01-07T16:15+0200

2022-01-07T16:15+0200

2022-01-07T16:15+0200

кредит

жилье

ипотека

экономика

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/11/30974558_0:156:2997:1841_1920x0_80_0_0_96f46197d56d7371444becfa142af24e.jpg

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. С момента запуска в Молдове государственной программы Prima Casa ее участниками было приобретено 7568 домов. Общая сумма кредитов, выданных банками, составляет 4,11 миллиарда леев, а общая сумма выданных государственных гарантий - 2 миллиарда леев. Об этом сообщает Министерство финансов.Из общего числа льготников 1353 человека получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы Prima Casa 2, 3240 - в рамках программы Prima Casa 3, 1208 - в рамках программы Prima Casa 4 и 13 - в рамках программы Prima Casa 5.В числе 7568 бенефициаров - 5193 семьи и 2375 неженатых молодых людей. Средний возраст участников программы — 31,5 года. Средняя площадь приобретенного жилья составляет 60,81 кв.м., а средняя стоимость приобретенного жилья достигает 635,15 тысячи леев.Из общего количества приобретаемого в рамках программы жилья 7069 приходится на города и 499 – на сельскую местность, 6862 купленных жилища являются квартирами, а 706 – частными домами.В Минфине отмечают, что бенефициаром Государственной программы Prima Casa может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 45 лет, официально трудоустроенный в государственном учреждении или частной компании в стране и имеющий доход из официальных источников.

https://ru.sputnik.md/20220106/kuda-letyat-tseny-na-zemlyu-i-nedvizhimost-v-moldove-47792909.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кредит, жилье, ипотека, в молдове