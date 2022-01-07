https://ru.sputnik.md/20220107/pochemu-moldova-rozhdestvo-otmechayut-dvazhdy-47824924.html
Почему в Молдове Рождество отмечают дважды
Почему в Молдове Рождество отмечают дважды
Обсудили с настоятелем Покровской церкви села Гидигич Максимом Мелинти, допускается ли отмечать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января, а также символику этого праздника.
2022-01-07T15:15+0200
2022-01-07T15:15+0200
2022-01-07T15:15+0200
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молдова
рождество
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В Молдове, вероятно, как нигде празднуют два Новых года и два Рождества. Об этом в эфире радиостудии Sputnik заявил настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти."Странно, что Пасху мы отмечаем только один раз. День рождения мы празднуем один раз в году, мы приглашаем друзей, знакомых и очень сильно обижаемся, когда к нам кто-то не приходит в гости. А сейчас тренд и мода – отмечать день рождения Христа дома, в ресторане, в ночном клубе. То есть мы тебя, конечно, поздравляем, но как ты был 2000 лет назад в убогой пещере, так ты до сих пор в таком состоянии и находишься", - с горечью отметил священник.По его словам, Рождество должно начинаться утром в храме рядом с Христом. "Чтобы почтить и поклониться ему, как это сделали пастухи и мудрецы. Традиционно мы отмечаем Рождество 7 января. Но надо отметить, что Рождество Христово, жизнь Христа, распятие, его страдания и воскресение мы отмечаем на каждой литургии - каждое воскресенье, каждый праздник", – сказал Мелинти.Рождественская символикаНа протяжении двух тысячелетий накопилось достаточно много символов, связанных с праздником Рождества, за которыми уже не видно самого Христа, отметил Мелинти.Молдова – одна из немногих стран, где Рождество отмечается дважды - 25 декабря и 7 января, то есть по григорианскому и юлианскому календарю. В Молдове с Рождеством связано множество гастрономических традиций - чтобы урожай в следующем году был обильным, в Сочельник готовят и расставляют на столе в каса маре (отдельная комната в традиционном молдавском доме, - прим. ред.) определенное количество постных блюд из зерновых, овощей и фруктов – это вареная пшеница с медом и орехами, чернослив, вареные бобы, голубцы с крупой, плацинды, грибная икра с чесноком, протертая фасоль.В первый день Рождества стол накрывают гораздо богаче. У молдаван принято, чтобы в этот день на праздничном столе непременно были блюда из свинины, что символизирует богатство и достаток в доме.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, рождество, видео
Почему в Молдове Рождество отмечают дважды
Обсудили с настоятелем Покровской церкви села Гидигич Максимом Мелинти, допускается ли отмечать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января, а также символику этого праздника.
В Молдове, вероятно, как нигде празднуют два Новых года и два Рождества. Об этом в эфире радиостудии Sputnik
заявил настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.
"Странно, что Пасху мы отмечаем только один раз. День рождения мы празднуем один раз в году, мы приглашаем друзей, знакомых и очень сильно обижаемся, когда к нам кто-то не приходит в гости. А сейчас тренд и мода – отмечать день рождения Христа дома, в ресторане, в ночном клубе. То есть мы тебя, конечно, поздравляем, но как ты был 2000 лет назад в убогой пещере, так ты до сих пор в таком состоянии и находишься", - с горечью отметил священник.
По его словам, Рождество должно начинаться утром в храме рядом с Христом. "Чтобы почтить и поклониться ему, как это сделали пастухи и мудрецы. Традиционно мы отмечаем Рождество 7 января. Но надо отметить, что Рождество Христово, жизнь Христа, распятие, его страдания и воскресение мы отмечаем на каждой литургии - каждое воскресенье, каждый праздник", – сказал Мелинти.
Рождественская символика
На протяжении двух тысячелетий накопилось достаточно много символов, связанных с праздником Рождества, за которыми уже не видно самого Христа, отметил Мелинти.
"Мы видим кучу снежинок, Санта-Клаусов. Да, это все очень красиво и вдохновляет как детей, так и взрослых. Но нельзя оставлять в тени Христа. Самого Христа можно ощутить только в храме, на общей молитве", – сказал священник.
Молдова – одна из немногих стран, где Рождество отмечается дважды - 25 декабря и 7 января, то есть по григорианскому и юлианскому календарю. В Молдове с Рождеством связано множество гастрономических традиций - чтобы урожай в следующем году был обильным, в Сочельник готовят и расставляют на столе в каса маре (отдельная комната в традиционном молдавском доме, - прим. ред.) определенное количество постных блюд из зерновых, овощей и фруктов – это вареная пшеница с медом и орехами, чернослив, вареные бобы, голубцы с крупой, плацинды, грибная икра с чесноком, протертая фасоль.
В первый день Рождества стол накрывают гораздо богаче. У молдаван принято, чтобы в этот день на праздничном столе непременно были блюда из свинины, что символизирует богатство и достаток в доме.