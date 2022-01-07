https://ru.sputnik.md/20220107/pogodnye-rekordy-moldovy-7-yanvarya-47827156.html

Погодные рекорды Молдовы 7 января

Погодные рекорды Молдовы 7 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-07T00:01+0200

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель на территории Молдовы 7 января был зарегистрирован в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1947 году столбик термометра опустился до –19,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 7 января зарегистрировали в 1988 году. Тогда воздух прогрелся до +11,8 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20220104/kakie-neobychnye-blyuda-gotovyat-moldova-rozhdestvo-47767188.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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