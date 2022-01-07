Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220107/pogodnye-rekordy-moldovy-7-yanvarya-47827156.html
Погодные рекорды Молдовы 7 января
Погодные рекорды Молдовы 7 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-07T00:01+0200
2022-01-07T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/0f/33638913_86:514:2812:2047_1920x0_80_0_0_c544767cc391413d1116eb9bd76dd30b.jpg
КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель на территории Молдовы 7 января был зарегистрирован в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1947 году столбик термометра опустился до –19,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 7 января зарегистрировали в 1988 году. Тогда воздух прогрелся до +11,8 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20220104/kakie-neobychnye-blyuda-gotovyat-moldova-rozhdestvo-47767188.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/0f/33638913_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_50268371c08d006313d5f7d278af3019.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 7 января

00:01 07.01.2022
© Sputnik / Aleksander Galperin / Перейти в фотобанкУчастники костюмированного парада корги
Участники костюмированного парада корги - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Aleksander Galperin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель на территории Молдовы 7 января был зарегистрирован в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1947 году столбик термометра опустился до –19,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 7 января зарегистрировали в 1988 году. Тогда воздух прогрелся до +11,8 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Какие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
Радио
Какие необычные блюда готовят в Молдове на Рождество
4 января, 20:25
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 7 января
ВчераГенсек ОДКБ – о задачах миротворческих сил, их численности и применении оружия
ВчераКозак: новое правительство ФРГ и власти Франции привержены минским соглашениям
ВчераСуд наложил арест на все имущество экс-президента Украины Порошенко
ВчераПолицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги
ВчераКто стоит за беспорядками в Казахстане
ВчераПравила въезда в Англию упростили: что изменилось
ВчераМолдова и Румыния построят водопровод через Прут
ВчераПожарные предупредили о рисках в Рождество: чего стоит бояться
ВчераМВД Казахстана: сопротивляющиеся требованию сложить оружие будут уничтожены
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераДело мэра Трушен отправили в суд: в чем обвиняют чиновницу
ВчераМитрополит Владимир поздравил православных с наступающим Рождеством
ВчераИзвестные супергерои поздравили пациентов детской больницы в Кишиневе
ВчераКадры беспорядков в Казахстане
ВчераПрокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы
ВчераЧебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
ВчераВ Казахстане стало известно о нападениях на медработников и поджогах скорой
ВчераВакцинация детей старше 12 лет в Молдове - какие побочные эффекты выявлены
ВчераЗатулин - о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы