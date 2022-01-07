https://ru.sputnik.md/20220107/politseyskiy-avtomobil-popal-v-dtp-vo-floreshtskom-rayone-47840446.html
Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе
Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе
Полицейские возвращались с места совершения кражи.
2022-01-07T13:55+0200
2022-01-07T13:55+0200
2022-01-07T14:22+0200
авария
дтп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3061/77/30617733_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c1f979f44ffe61057c8e72abf6ed87e4.jpg
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Неподалеку от села Гиндешты Флорештского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины и автомобиля Nissan Qashqai. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба Генинспектората полиции.В полицейской машине находилась оперативная группа Инспектората полиции Флорешт, которая возвращалась с документирования кражи.На данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Информации о пострадавших нет.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3061/77/30617733_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_811979a78da1901792ba5a064f79e20a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
авария, дтп
Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе
13:55 07.01.2022 (обновлено: 14:22 07.01.2022)
Полицейские были при исполнении служебных обязанностей.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Неподалеку от села Гиндешты Флорештского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины и автомобиля Nissan Qashqai. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба Генинспектората полиции.
В полицейской машине находилась оперативная группа Инспектората полиции Флорешт, которая возвращалась с документирования кражи.
На данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Информации о пострадавших нет.