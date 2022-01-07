Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220107/politseyskiy-avtomobil-popal-v-dtp-vo-floreshtskom-rayone-47840446.html
Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе
Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе
Полицейские возвращались с места совершения кражи.
2022-01-07T13:55+0200
2022-01-07T14:22+0200
авария
дтп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3061/77/30617733_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c1f979f44ffe61057c8e72abf6ed87e4.jpg
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Неподалеку от села Гиндешты Флорештского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины и автомобиля Nissan Qashqai. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба Генинспектората полиции.В полицейской машине находилась оперативная группа Инспектората полиции Флорешт, которая возвращалась с документирования кражи.На данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Информации о пострадавших нет.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3061/77/30617733_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_811979a78da1901792ba5a064f79e20a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
авария, дтп

Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе

13:55 07.01.2022 (обновлено: 14:22 07.01.2022)
© Sputnik / Anatolii KiriakInspectoratul Național de Patrulare al IGP
Inspectoratul Național de Patrulare al IGP - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Полицейские были при исполнении служебных обязанностей.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Неподалеку от села Гиндешты Флорештского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины и автомобиля Nissan Qashqai. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба Генинспектората полиции.
В полицейской машине находилась оперативная группа Инспектората полиции Флорешт, которая возвращалась с документирования кражи.
На данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Информации о пострадавших нет.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:15По программе Prima Casa к концу 2021 года куплено 7568 квартир и домов
15:45Минобороны РФ разъяснило, какие задачи выполняют в Казахстане миротворцы ОДКБ
15:15Почему в Молдове Рождество отмечают дважды
14:45В ходе беспорядков в Казахстане задержаны более 3000 человек
14:29Групповая драка в Дурлештах: вмешались карабинеры и полиция
14:15Как православные христиане празднуют Рождество по старому стилю
13:55Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе
13:47Ситуация на границе: сколько молдаван вернулись домой на Рождество
13:17Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
12:42Токаев: подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт
12:15Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Рождеством
11:37Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными
11:05Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал-полковник Сердюков
10:32Закон о публичном аудите в АО "Молдовагаз" вступил в силу
10:32Патриарх Кирилл: пусть благословение Божие пребывает над всеми нами
09:55Более 70 боевиков и десятки мародеров задержаны в Алма-Ате
09:25Президент России поздравил жителей страны и всех православных с Рождеством
08:48Мир за сутки: Рождество, Вифлеем без туристов и резкий рост заражений COVID
08:00Хатману: каким должен быть традиционный рождественский стол в Молдове
07:30Когда мобильные пункты вакцинации в Кишиневе возобновят работу