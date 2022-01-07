https://ru.sputnik.md/20220107/politseyskiy-avtomobil-popal-v-dtp-vo-floreshtskom-rayone-47840446.html

Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе

Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе

Полицейские возвращались с места совершения кражи.

2022-01-07T13:55+0200

2022-01-07T13:55+0200

2022-01-07T14:22+0200

авария

дтп

общество

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Неподалеку от села Гиндешты Флорештского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины и автомобиля Nissan Qashqai. Об этом сообщает в соцсетях пресс-служба Генинспектората полиции.В полицейской машине находилась оперативная группа Инспектората полиции Флорешт, которая возвращалась с документирования кражи.На данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Информации о пострадавших нет.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

авария, дтп