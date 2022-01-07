https://ru.sputnik.md/20220107/prazdnik-sveta-dobra-rozhdestvo-khristovo-v-khramakh-rossii-47835616.html

Праздник света и добра: Рождество Христово в храмах России

Праздник света и добра: Рождество Христово в храмах России

Свет Вифлеемской звезды на небе, благодать и радость в человеческих душах на земле - в этот волшебный вечер Рождества Христова в мире происходит настоящее чудо.

2022-01-07T16:43+0200

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2022-01-07T19:24+0200

фото

фото

россия

владимир путин

храм

рождество

патриарх кирилл

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Смотрите в фотоленте Sputnik, как ночь Рождества прошла в святых местах и храмах по всей России. Люди, в том числе первые лица страны, молятся о мире, здравии, о благополучии близких.

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