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Праздник света и добра: Рождество Христово в храмах России
16:43 07.01.2022 (обновлено: 19:24 07.01.2022)
Свет Вифлеемской звезды на небе, благодать и радость в человеческих душах на земле - в этот волшебный вечер Рождества Христова в мире происходит настоящее чудо.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как ночь Рождества прошла в святых местах и храмах по всей России. Люди, в том числе первые лица страны, молятся о мире, здравии, о благополучии близких.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкВерующие на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
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Верующие на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанк7 января 2022. Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции "Ново-Огарево". Возведенный в 1765 году храм Спаса Нерукотворного Образа ныне является домовой церковью резиденции Ново-Огарево.
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© Sputnik / Aleksey Nikolskyi/
7 января 2022. Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции "Ново-Огарево". Возведенный в 1765 году храм Спаса Нерукотворного Образа ныне является домовой церковью резиденции Ново-Огарево.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкВерующие на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
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Верующие на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
© Sputnik / Ilya Naimushin / Перейти в фотобанкЗвонарь звонит в колокола во время ночной Рождественской службы в православной Знаменской церкви в городе Дивногорске Красноярского края.
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© Sputnik / Ilya Naimushin/
Звонарь звонит в колокола во время ночной Рождественской службы в православной Знаменской церкви в городе Дивногорске Красноярского края.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкВерующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev/
Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy / Перейти в фотобанкЖенщина фотографирует Рождественский вертеп на территории Храма Трех Святителей в Симферополе.
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Женщина фотографирует Рождественский вертеп на территории Храма Трех Святителей в Симферополе.
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy / Перейти в фотобанкДети во время Рождественского богослужения в Храме Трех Святителей в Симферополе.
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Дети во время Рождественского богослужения в Храме Трех Святителей в Симферополе.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкВерующий читает молитву с телефона на Рождественском богослужении в соборе Казанской иконы Божией Матери в Казани.
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Верующий читает молитву с телефона на Рождественском богослужении в соборе Казанской иконы Божией Матери в Казани.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкВерующие во время Рождественского богослужения в Святотроицком кафедральном соборе в Екатеринбурге.
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Верующие во время Рождественского богослужения в Святотроицком кафедральном соборе в Екатеринбурге.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкВерующая на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
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Верующая на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкВерующая перед началом Рождественского богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери в Казани.
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Верующая перед началом Рождественского богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери в Казани.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкПодготовка к XVI Рождественскому фестивалю ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда" возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге.
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Подготовка к XVI Рождественскому фестивалю ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда" возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге.