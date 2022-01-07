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Президент России поздравил жителей страны и всех православных с Рождеством
09:25 07.01.2022 (обновлено: 10:08 07.01.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
© Sputnik / Алексей Никольский/
Владимир Путин посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории подмосковной резиденции президента в Ново-Огареве.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил всех граждан России и православных христиан с Рождеством Христовым.
Текст поздравительного послания опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин подчеркнул особый нравственный смысл Рождества - одного из главных и самых любимых христианских праздников.
Один из главных и самых любимых христианских праздников - Рождество - имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение.
Глава государства отметил особый вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий России в сохранение культурного наследия страны.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
© Sputnik / Алексей Никольский/
"Огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи вносят Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания", - отмечается в поздравительном послании.
Президент посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огареве.
Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.