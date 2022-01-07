https://ru.sputnik.md/20220107/prezident-rossii-pozdravil-zhiteley-strany-i-vsekh-pravoslavnykh-rozhdestvom-47830307.html

Президент России поздравил жителей страны и всех православных с Рождеством

Президент России поздравил жителей страны и всех православных с Рождеством

Владимир Путин посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

2022-01-07T09:25+0200

2022-01-07T09:25+0200

2022-01-07T10:08+0200

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/07/47830224_0:0:2889:1625_1920x0_80_0_0_88abc3ad6655cb80c3054189ebaf347a.jpg

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил всех граждан России и православных христиан с Рождеством Христовым.Текст поздравительного послания опубликован на сайте Кремля.Владимир Путин подчеркнул особый нравственный смысл Рождества - одного из главных и самых любимых христианских праздников.Глава государства отметил особый вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий России в сохранение культурного наследия страны."Огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи вносят Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания", - отмечается в поздравительном послании.Президент посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в мире