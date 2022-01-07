https://ru.sputnik.md/20220107/respublika-moldova-ostalas-bez-naseleniya-chto-nam-dast-perepis-2023-goda-47844009.html

Республика Молдова осталась без населения: что нам даст перепись 2023 года

Республика Молдова осталась без населения: что нам даст перепись 2023 года

Республика Молдова теряет население непомерными темпами. Тысячи людей ежегодно уезжают за границу, и последствия уже ощущаются по всей стране.

2022-01-07T17:17+0200

2022-01-07T17:17+0200

2022-01-07T17:17+0200

рождаемость

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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Нехватка рабочих мест, слаборазвитая инфраструктура и недоверие к завтрашнему дню – одни из основных факторов, резко сокративших население нашей страны за последние годы. Чтобы понять, насколько серьезна ситуация, мы проанализировали депопуляцию с демографом Валериу Саинсусом, который согласился дать комментарий для Sputnik Молдова.Специалист также сообщил, что ситуация с каждым годом ухудшается.В отчете Бюро по миграции и убежищу, опубликованном в конце прошлого года, говорится, что миграция, особенно трудовая, из Республики Молдова оказывает двоякое воздействие на население. С одной стороны, положительные социально-экономические эффекты, которые определяются денежными переводами из-за рубежа, а с другой - отрицательные социально-демографические, которые приводят к глубокому ухудшению структуры человеческого капитала страны.Миграция усиливает процесс старения населения, так как из страны уезжает молодежь, преимущественно трудоспособного возраста.Следует отметить, что в 2020 году коэффициент старения достиг значения 22,5 человек в возрасте 60 лет и старше на 100 жителей, что свидетельствует об очень быстром старении населения.С каждым годом в Республике Молдова рождается все меньше детейПо данным Национального бюро статистики (обнародованы 31 мая 2021 года), в 2020 году число новорожденных составило 30,7 тысяч, сократившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Коэффициент рождаемости, зарегистрированный в 2020 году, составил 11,7 новорожденных на 1000 жителей, что является самым низким показателем за последние 5 лет.Национальное бюро статистики пока не предоставляет данные о количестве младенцев, родившихся в 2021 году, эти данные обычно публикуются через несколько месяцев после окончания года.Число молодых постоянно сокращаетсяОфициальная статистика показывает, что в период 2017-2021 годов численность молодежи в стране значительно сократилась.В то же время, по результатам исследования рабочей силы, только треть молодых людей в возрасте 15-34 лет трудоустроены.Валериу Саинсус также упомянул, что страну ждет довольно туманное будущее. В то же время Национальный центр демографии и Национальное бюро статистики подтверждают, что результаты достаточно плохие. Помимо деревень в стране, которые исчезают одна за другой, у нас скоро появятся обезлюдевшие города. За 30 лет независимости наша страна потеряла более 300 тысяч человек, и это число растет день ото дня.

https://ru.sputnik.md/20210602/kantarzhi-pochemu-v-voldove-padaet-rozhdaemost-34956385.html

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2022

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

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рождаемость, миграция, демография, демограф, в молдове