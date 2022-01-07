https://ru.sputnik.md/20220107/sandu-rozhdestvo-eto-prazdnik-kotoryy-mozhet-sdelat-nas-bolee-splochennymi-47834656.html

Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными

Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными

Президент Молдовы Майя Санду поздравила православных с рождеством, отмеченным по старому стилю.

2022-01-07T11:37+0200

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майя санду

рождество

общество

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Праздник Рождества Христова - это повод передать добрые мысли, сопровождаемые пожеланиями здоровья и радости, всем тем, кто отмечает его в этот день, об этом в своем праздничном послании жителям Молдовы сказала президент республики Майя Санду. Рождество, по ее словам, всегда было праздником, который может сблизить и сделать людей более сплоченными.Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.

https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-rasskazala-pozdravila-li-ona-vladimira-putina-s-novym-godom-47670184.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

майя санду, рождество