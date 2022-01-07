https://ru.sputnik.md/20220107/sandu-rozhdestvo-eto-prazdnik-kotoryy-mozhet-sdelat-nas-bolee-splochennymi-47834656.html
Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными
Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными
Президент Молдовы Майя Санду поздравила православных с рождеством, отмеченным по старому стилю.
2022-01-07T11:37+0200
2022-01-07T11:37+0200
2022-01-07T12:46+0200
майя санду
рождество
общество
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Праздник Рождества Христова - это повод передать добрые мысли, сопровождаемые пожеланиями здоровья и радости, всем тем, кто отмечает его в этот день, об этом в своем праздничном послании жителям Молдовы сказала президент республики Майя Санду. Рождество, по ее словам, всегда было праздником, который может сблизить и сделать людей более сплоченными.Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.
https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-rasskazala-pozdravila-li-ona-vladimira-putina-s-novym-godom-47670184.html
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майя санду, рождество
Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными
11:37 07.01.2022 (обновлено: 12:46 07.01.2022)
Президент Майя Санду поздравила православных Молдовы с Рождеством.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Праздник Рождества Христова - это повод передать добрые мысли, сопровождаемые пожеланиями здоровья и радости, всем тем, кто отмечает его в этот день, об этом в своем праздничном послании жителям Молдовы сказала президент республики Майя Санду.
"Мы сядем за праздничный стол в кругу семьи и друзей. Так как мы находимся во время пандемии, пожалуйста, будьте осторожны и берегите свое здоровье. Мы поговорим с нашими близкими, по которым скучаем, и вспомним тех, кто ушел от нас. Мы будем рады, что нам дан еще один год, чтобы сделать мир и место, где мы живем, лучше", - пишет Санду на своей странице в соцсети.
Рождество, по ее словам, всегда было праздником, который может сблизить и сделать людей более сплоченными.
Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.