Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220107/sandu-rozhdestvo-eto-prazdnik-kotoryy-mozhet-sdelat-nas-bolee-splochennymi-47834656.html
Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными
Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными
Президент Молдовы Майя Санду поздравила православных с рождеством, отмеченным по старому стилю.
2022-01-07T11:37+0200
2022-01-07T12:46+0200
майя санду
рождество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/07/47833976_10:0:1439:804_1920x0_80_0_0_3a001f29c2d3d8a6951f5ac3c3bebee6.jpg
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Праздник Рождества Христова - это повод передать добрые мысли, сопровождаемые пожеланиями здоровья и радости, всем тем, кто отмечает его в этот день, об этом в своем праздничном послании жителям Молдовы сказала президент республики Майя Санду. Рождество, по ее словам, всегда было праздником, который может сблизить и сделать людей более сплоченными.Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.
https://ru.sputnik.md/20211231/mayya-sandu-rasskazala-pozdravila-li-ona-vladimira-putina-s-novym-godom-47670184.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/07/47833976_367:0:1439:804_1920x0_80_0_0_297020d3538ae3f60877f67fd9e5d037.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
майя санду, рождество

Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными

11:37 07.01.2022 (обновлено: 12:46 07.01.2022)
© Photo : Facebook / Maia SanduМайя Санду поздравила жителей Молдовы с Рождеством
Майя Санду поздравила жителей Молдовы с Рождеством - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Президент Майя Санду поздравила православных Молдовы с Рождеством.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Праздник Рождества Христова - это повод передать добрые мысли, сопровождаемые пожеланиями здоровья и радости, всем тем, кто отмечает его в этот день, об этом в своем праздничном послании жителям Молдовы сказала президент республики Майя Санду.

"Мы сядем за праздничный стол в кругу семьи и друзей. Так как мы находимся во время пандемии, пожалуйста, будьте осторожны и берегите свое здоровье. Мы поговорим с нашими близкими, по которым скучаем, и вспомним тех, кто ушел от нас. Мы будем рады, что нам дан еще один год, чтобы сделать мир и место, где мы живем, лучше", - пишет Санду на своей странице в соцсети.

Рождество, по ее словам, всегда было праздником, который может сблизить и сделать людей более сплоченными.
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
Майя Санду рассказала, поздравила ли она Владимира Путина с Новым годом
31 декабря 2021, 09:47
Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:42Токаев: подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт
12:15Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Рождеством
11:37Санду: Рождество - праздник, который может сделать нас более сплоченными
11:05Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал-полковник Сердюков
10:32Закон о публичном аудите в АО "Молдовагаз" вступил в силу
10:32Патриарх Кирилл: пусть благословение Божие пребывает над всеми нами
09:55Более 70 боевиков и десятки мародеров задержаны в Алма-Ате
09:25Президент России поздравил жителей страны и всех православных с Рождеством
08:48Мир за сутки: Рождество, Вифлеем без туристов и резкий рост заражений COVID
08:00Хатману: каким должен быть традиционный рождественский стол в Молдове
07:30Когда мобильные пункты вакцинации в Кишиневе возобновят работу
07:00Самый точный прогноз погоды: чего ждать на Рождество
00:01Погодные рекорды Молдовы 7 января
ВчераГенсек ОДКБ – о задачах миротворческих сил, их численности и применении оружия
ВчераКозак: новое правительство ФРГ и власти Франции привержены минским соглашениям
ВчераСуд наложил арест на все имущество экс-президента Украины Порошенко
ВчераПолицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги
ВчераКто стоит за беспорядками в Казахстане
ВчераПравила въезда в Англию упростили: что изменилось
ВчераМолдова и Румыния построят водопровод через Прут