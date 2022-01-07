https://ru.sputnik.md/20220107/situatsiya-na-granitse-skolko-moldavan-vernulis-domoy-na-rozhdestvo-47838430.html
Ситуация на границе: сколько молдаван вернулись домой на Рождество
Ситуация на границе: сколько молдаван вернулись домой на Рождество
За последние сутки госграницу пересекли более 31 тысячи человек. Большинство людей из Молдовы выехали.
2022-01-07T13:47+0200
2022-01-07T13:47+0200
2022-01-07T13:47+0200
граница
пограничная полиция
общество
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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Государственную границу Молдовы за последние сутки пересекли 31 528 человек. Большая часть отправлялась за рубеж - 16 331 человек. При этом из общего количества большинство пересекло молдавско-румынскую границу - 15 146. Из Молдовы на Украину выехали 9486 человек, 6896 воспользовались воздушным транспортом.Самые загруженные пункты пересечения границыВ то же время молдаване, вернувшиеся из стран с высоким риском заражения и не сдавшие ПЦР-тест, были помещены на карантин.Отметим, что за этот период государственную границу пересекли 7983 транспортных средства, из них 5019 проехали молдавско-румынские пограничные переходы и еще 2964 пересекли границу с Украиной.Также были выявлены некоторые нарушения на государственных границах.Зарегистрировано 7 случаев нарушения пограничного режима, 1 случай предъявления поддельного проездного документа, 3 случая превышения срока пребывания в стране, 12 нарушений правил использования виньетки и 86 случаев несоблюдения мер профилактики и борьбы с COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20220106/kolyadki-na-kpp-moldavskie-pogranichniki-peli-poka-na-granitse-probka-47806963.html
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граница, пограничная полиция
Ситуация на границе: сколько молдаван вернулись домой на Рождество
За минувшие сутки госграницу пересекли более 31 тысячи человек. Большинство людей из Молдовы выехали.
КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Государственную границу Молдовы за последние сутки пересекли 31 528 человек. Большая часть отправлялась за рубеж - 16 331 человек. При этом из общего количества большинство пересекло молдавско-румынскую границу - 15 146. Из Молдовы на Украину выехали 9486 человек, 6896 воспользовались воздушным транспортом.
Самые загруженные пункты пересечения границы
Пограничный пункт международного аэропорта Кишинева - 6896.
КПП Скуляны - 3526 пересечений.
Совместный пункт пропуска в Криве - 2815 пересечений.
КПП Атаки - 1655 пересечений.
Пункт пропуска Джурджулешты-Галац - 1340 пересечений.
В то же время молдаване, вернувшиеся из стран с высоким риском заражения и не сдавшие ПЦР-тест, были помещены на карантин.
Отметим, что за этот период государственную границу пересекли 7983 транспортных средства, из них 5019 проехали молдавско-румынские пограничные переходы и еще 2964 пересекли границу с Украиной.
Также были выявлены некоторые нарушения на государственных границах.
Зарегистрировано 7 случаев нарушения пограничного режима, 1 случай предъявления поддельного проездного документа, 3 случая превышения срока пребывания в стране, 12 нарушений правил использования виньетки и 86 случаев несоблюдения мер профилактики и борьбы с COVID-19.