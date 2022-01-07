https://ru.sputnik.md/20220107/situatsiya-na-granitse-skolko-moldavan-vernulis-domoy-na-rozhdestvo-47838430.html

Ситуация на границе: сколько молдаван вернулись домой на Рождество

Ситуация на границе: сколько молдаван вернулись домой на Рождество

За последние сутки госграницу пересекли более 31 тысячи человек. Большинство людей из Молдовы выехали.

2022-01-07T13:47+0200

2022-01-07T13:47+0200

2022-01-07T13:47+0200

граница

пограничная полиция

общество

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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Государственную границу Молдовы за последние сутки пересекли 31 528 человек. Большая часть отправлялась за рубеж - 16 331 человек. При этом из общего количества большинство пересекло молдавско-румынскую границу - 15 146. Из Молдовы на Украину выехали 9486 человек, 6896 воспользовались воздушным транспортом.Самые загруженные пункты пересечения границыВ то же время молдаване, вернувшиеся из стран с высоким риском заражения и не сдавшие ПЦР-тест, были помещены на карантин.Отметим, что за этот период государственную границу пересекли 7983 транспортных средства, из них 5019 проехали молдавско-румынские пограничные переходы и еще 2964 пересекли границу с Украиной.Также были выявлены некоторые нарушения на государственных границах.Зарегистрировано 7 случаев нарушения пограничного режима, 1 случай предъявления поддельного проездного документа, 3 случая превышения срока пребывания в стране, 12 нарушений правил использования виньетки и 86 случаев несоблюдения мер профилактики и борьбы с COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220106/kolyadki-na-kpp-moldavskie-pogranichniki-peli-poka-na-granitse-probka-47806963.html

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2022

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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граница, пограничная полиция