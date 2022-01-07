https://ru.sputnik.md/20220107/sprey-ot-dementsii-izobreli-uchenye-v-yaponii-47846204.html

Спрей от деменции изобрели ученые в Японии

Спрей от деменции изобрели ученые в Японии

Ученые отмечают достаточную эффективность нового спрея от деменции, хотя тестирование на людях еще не проводилось.

2022-01-07T20:16+0200

2022-01-07T20:16+0200

2022-01-07T20:16+0200

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деменция

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Препарат, который уже хорошо зарекомендовал себя в профилактике развития нейродегенеративных заболеваний, разработали японские ученые из Университета Осаки, пишет МИР24.Как отмечается в статье на сайте университета, испытания на мышах прошли успешно, в ближайшее время планируется начать тестирование на людях.Ученые провели в 2016 году исследование и выяснили, что антибиотик рифампицин эффективно действует против токсичных белков, которые, накапливаясь, провоцируют развитие болезни Альцгеймера.Однако из-за побочных действий рифампицина, одним из которых является поражение печени, это вещество нельзя употреблять часто и в больших дозах. Нужно было придумать, как нейтрализовать вредный побочный эффект. Два года спустя усилия ученых дали плоды: они придумали применять препарат в форме спрея для носа, чтобы он, минуя печень, попадал сразу в мозг. Для нейтрализации побочного эффекта в препарат добавили антиоксидант.Проект возглавил профессор Таками Томияма. В ходе испытаний на грызунах удалось выяснить подходящую дозировку лекарства, которая не вредит организму. В ближайшее время команде ученых предстоит организовать тестирование спрея от деменции на людях.

https://ru.sputnik.md/20210707/Uchenye-kurenie-provotsiruet-dementsiyu-35395992.html

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в мире, япония, деменция