https://ru.sputnik.md/20220107/sprey-ot-dementsii-izobreli-uchenye-v-yaponii-47846204.html
Спрей от деменции изобрели ученые в Японии
Спрей от деменции изобрели ученые в Японии
Ученые отмечают достаточную эффективность нового спрея от деменции, хотя тестирование на людях еще не проводилось.
2022-01-07T20:16+0200
2022-01-07T20:16+0200
2022-01-07T20:16+0200
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деменция
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Препарат, который уже хорошо зарекомендовал себя в профилактике развития нейродегенеративных заболеваний, разработали японские ученые из Университета Осаки, пишет МИР24.Как отмечается в статье на сайте университета, испытания на мышах прошли успешно, в ближайшее время планируется начать тестирование на людях.Ученые провели в 2016 году исследование и выяснили, что антибиотик рифампицин эффективно действует против токсичных белков, которые, накапливаясь, провоцируют развитие болезни Альцгеймера.Однако из-за побочных действий рифампицина, одним из которых является поражение печени, это вещество нельзя употреблять часто и в больших дозах. Нужно было придумать, как нейтрализовать вредный побочный эффект. Два года спустя усилия ученых дали плоды: они придумали применять препарат в форме спрея для носа, чтобы он, минуя печень, попадал сразу в мозг. Для нейтрализации побочного эффекта в препарат добавили антиоксидант.Проект возглавил профессор Таками Томияма. В ходе испытаний на грызунах удалось выяснить подходящую дозировку лекарства, которая не вредит организму. В ближайшее время команде ученых предстоит организовать тестирование спрея от деменции на людях.
https://ru.sputnik.md/20210707/Uchenye-kurenie-provotsiruet-dementsiyu-35395992.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, япония, деменция
Спрей от деменции изобрели ученые в Японии
Ученые отмечают достаточную эффективность нового спрея от деменции, хотя тестирование на людях еще не проводилось.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik.
Препарат, который уже хорошо зарекомендовал себя в профилактике развития нейродегенеративных заболеваний, разработали японские ученые из Университета Осаки, пишет МИР24
.
Как отмечается в статье на сайте университета, испытания на мышах прошли успешно, в ближайшее время планируется начать тестирование на людях.
Ученые провели в 2016 году исследование и выяснили, что антибиотик рифампицин эффективно действует против токсичных белков, которые, накапливаясь, провоцируют развитие болезни Альцгеймера.
Однако из-за побочных действий рифампицина, одним из которых является поражение печени, это вещество нельзя употреблять часто и в больших дозах. Нужно было придумать, как нейтрализовать вредный побочный эффект.
Два года спустя усилия ученых дали плоды: они придумали применять препарат в форме спрея для носа, чтобы он, минуя печень, попадал сразу в мозг. Для нейтрализации побочного эффекта в препарат добавили антиоксидант.
Проект возглавил профессор Таками Томияма. В ходе испытаний на грызунах удалось выяснить подходящую дозировку лекарства, которая не вредит организму. В ближайшее время команде ученых предстоит организовать тестирование спрея от деменции на людях.