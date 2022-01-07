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Самый точный прогноз погоды: чего ждать на Рождество
Самый точный прогноз погоды: чего ждать на Рождество
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.
2022-01-07T07:00+0200
2022-01-07T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 января погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, ночью – от -3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 7 января: днем – от 0 до +2, ночью – от 0 до -2 градусов.Восьмого января без существенных изменений. Затем вплоть до 11 января дневная температура воздуха будет до +5 градусов. Затем опустится до нуля. Ночью все эти дни от нуля до -6. Праздники и народные приметыПравославная церковь 7 января отмечает Рождество Христово.С этим праздником связано много народных примет. К примеру, человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить яшму. Люди верили, что если 7 января помолиться и загадать желание, глядя на небо, то это обязательно сбудется. Также считалось, что какая погода установится после Рождества, таким и будет весь период после Петрова дня (12 июля).
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: чего ждать на Рождество

07:00 07.01.2022
© Sputnik / Said TsarnaevВо время рождественского богослужения в храме Михаила Архангела в Грозном
Во время рождественского богослужения в храме Михаила Архангела в Грозном - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Said Tsarnaev
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Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 января погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Облачно с прояснением, без существенных осадков.
Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, ночью – от -3 до +2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 7 января: днем – от 0 до +2, ночью – от 0 до -2 градусов.
Восьмого января без существенных изменений. Затем вплоть до 11 января дневная температура воздуха будет до +5 градусов. Затем опустится до нуля. Ночью все эти дни от нуля до -6.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 7 января отмечает Рождество Христово.
С этим праздником связано много народных примет. К примеру, человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить яшму. Люди верили, что если 7 января помолиться и загадать желание, глядя на небо, то это обязательно сбудется. Также считалось, что какая погода установится после Рождества, таким и будет весь период после Петрова дня (12 июля).
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