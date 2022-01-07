https://ru.sputnik.md/20220107/tochnyy-prognoz-pogody-teplo-47825022.html

Самый точный прогноз погоды: чего ждать на Рождество

Самый точный прогноз погоды: чего ждать на Рождество

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.

2022-01-07T07:00+0200

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2022-01-07T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 января погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, ночью – от -3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 7 января: днем – от 0 до +2, ночью – от 0 до -2 градусов.Восьмого января без существенных изменений. Затем вплоть до 11 января дневная температура воздуха будет до +5 градусов. Затем опустится до нуля. Ночью все эти дни от нуля до -6. Праздники и народные приметыПравославная церковь 7 января отмечает Рождество Христово.С этим праздником связано много народных примет. К примеру, человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить яшму. Люди верили, что если 7 января помолиться и загадать желание, глядя на небо, то это обязательно сбудется. Также считалось, что какая погода установится после Рождества, таким и будет весь период после Петрова дня (12 июля).

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды