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Токаев: подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт
Токаев: подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным телеобращением к жителям республики.
2022-01-07T12:42+0200
2022-01-07T12:42+0200
общество
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казахстан
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт, об этом в пятницу в ходе телеобращения к жителям страны заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.По его словам, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов."Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов", - отметил Токаев.Президент Казахстана заявил, что боевики в стране не сложили оружие и операция против них продолжается: он отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.Террористы "продолжают наносить ущерб имуществу страны, применяют оружие в отношении граждан", проинформировал глава государства. По его словам, Казахстану пришлось иметь дело с местными и иностранными бандитами и террористами.Он выразил соболезнования семьям погибших в ходе протестов и заявил, что задержанные в ходе беспорядков будут привлечены "к строжайшей уголовной ответственности".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
https://ru.sputnik.md/20220106/mvd-kazakhstan-soprotivlyayuschiesya-slozhit-oruzhie-unichtozhen-47826447.html
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в мире, казахстан

Токаев: подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт

12:42 07.01.2022
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным телеобращением к жителям республики.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт, об этом в пятницу в ходе телеобращения к жителям страны заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.
"Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или "фейки" и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура", - сказал президент Казахстана.
По его словам, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.
"Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов", - отметил Токаев.
Президент Казахстана заявил, что боевики в стране не сложили оружие и операция против них продолжается: он отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
"Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся - будет уничтожен. (...) Правоохранительным органам и армии мной дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - заявил Токаев.
Террористы "продолжают наносить ущерб имуществу страны, применяют оружие в отношении граждан", проинформировал глава государства. По его словам, Казахстану пришлось иметь дело с местными и иностранными бандитами и террористами.
"Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами-террористами. Поэтому их нужно уничтожать", - сказал президент.
Он выразил соболезнования семьям погибших в ходе протестов и заявил, что задержанные в ходе беспорядков будут привлечены "к строжайшей уголовной ответственности".
"Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. (...) Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности", - заявил Токаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
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Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
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