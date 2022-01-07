https://ru.sputnik.md/20220107/tokaev-podgotovkoy-i-rukovodstvom-boevikov-v-kazakhstane-zanimalsya-edinyy-komandnyy-punkt--47836296.html

Токаев: подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт

Токаев: подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным телеобращением к жителям республики.

2022-01-07T12:42+0200

2022-01-07T12:42+0200

2022-01-07T12:42+0200

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт, об этом в пятницу в ходе телеобращения к жителям страны заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.По его словам, только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов."Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов", - отметил Токаев.Президент Казахстана заявил, что боевики в стране не сложили оружие и операция против них продолжается: он отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.Террористы "продолжают наносить ущерб имуществу страны, применяют оружие в отношении граждан", проинформировал глава государства. По его словам, Казахстану пришлось иметь дело с местными и иностранными бандитами и террористами.Он выразил соболезнования семьям погибших в ходе протестов и заявил, что задержанные в ходе беспорядков будут привлечены "к строжайшей уголовной ответственности".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ru.sputnik.md/20220106/mvd-kazakhstan-soprotivlyayuschiesya-slozhit-oruzhie-unichtozhen-47826447.html

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