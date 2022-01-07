https://ru.sputnik.md/20220107/traditsionnyy-rozhdestvenskiy-stol-moldova-47761135.html
Хатману: каким должен быть традиционный рождественский стол в Молдове
Хатману: каким должен быть традиционный рождественский стол в Молдове
Повар подробно рассказал о том, как молдавские хозяева должны приготавливать традиционные блюда, чтобы подать их на Рождество
2022-01-07T08:00+0200
2022-01-07T08:00+0200
2022-01-07T08:00+0200
радио
рождество
блюда
приготовление
праздничный стол
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Хатману: каким должен быть традиционный рождественский стол в Молдове
Хатману: каким должен быть традиционный рождественский стол в Молдове
Рождественские традиции в Молдове имеют особый смысл. Светлого праздника ждут сотни тысяч людей как в нашей республике, так и в ряде соседних государств. Традиции особенно касаются и приготовления блюд к рождественскому столу, различного рода разносолов и лакомств, которые хозяева подают гостям. О том, какие наиболее необычные блюда присутствуют на молдавском рождественском столе, и как приготовить те, которые уже полюбились, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал профессиональный повар Раду Хатману."Современный молдавский рождественский стол тем и уникален, что на нем есть как и традиционные, излюбленные многими блюда, так и новшества. Это те рецепты, которые многие наши соотечественники привозят с собой из-за рубежа. Но, как правило, все вернувшиеся из-за границы граждане Молдовы хотят отведать традиционные блюда - голубцы ("sarmale"), холодец, плацинды", - сказал собеседник.По словам эксперта в области кулинарии, правильно готовить традиционные "sarmale" необязательно, придерживаясь строгих критериев, главное, чтобы они были всегда свежими. Размеры же "sarmale" основываются на привычках готовки каждой хозяйки. Некоторые их готовят и подают чрезвычайно маленькими по размерам, другие делают большими, чтобы гости поскорее насытились, сидя за столом.По словам повара, небольшой размер этого рождественского лакомства вызван традиционно уважением к гостям, поскольку при приготовлении хозяйки затрачивают на закрутку таких "sarmale" в виноградные листья довольно много времени и сил.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
рождество, блюда, приготовление, аудио, праздничный стол
Хатману: каким должен быть традиционный рождественский стол в Молдове
Профессиональный повар подробно рассказал о том, как молдавские хозяева должны приготовить традиционные блюда, чтобы подать их к рождественскому столу.
Рождественские традиции в Молдове имеют особый смысл. Светлого праздника ждут сотни тысяч людей как в нашей республике, так и в ряде соседних государств. Традиции особенно касаются и приготовления блюд к рождественскому столу, различного рода разносолов и лакомств, которые хозяева подают гостям.
О том, какие наиболее необычные блюда присутствуют на молдавском рождественском столе, и как приготовить те, которые уже полюбились, в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал профессиональный повар Раду Хатману.
"Современный молдавский рождественский стол тем и уникален, что на нем есть как и традиционные, излюбленные многими блюда, так и новшества. Это те рецепты, которые многие наши соотечественники привозят с собой из-за рубежа. Но, как правило, все вернувшиеся из-за границы граждане Молдовы хотят отведать традиционные блюда - голубцы ("sarmale"), холодец, плацинды", - сказал собеседник.
По словам эксперта в области кулинарии, правильно готовить традиционные "sarmale" необязательно, придерживаясь строгих критериев, главное, чтобы они были всегда свежими. Размеры же "sarmale" основываются на привычках готовки каждой хозяйки. Некоторые их готовят и подают чрезвычайно маленькими по размерам, другие делают большими, чтобы гости поскорее насытились, сидя за столом.
"Некоторые готовят их большими, это, скорее, голубцы, а не "sarmale". Вообще этот рецепт пришел к нам из азиатских стран, поскольку традиционного ингредиента - риса - издревле у нас не было", - добавил Хатману.
По словам повара, небольшой размер этого рождественского лакомства вызван традиционно уважением к гостям, поскольку при приготовлении хозяйки затрачивают на закрутку таких "sarmale" в виноградные листья довольно много времени и сил.