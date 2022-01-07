https://ru.sputnik.md/20220107/ugolovnoe-delo-za-soprotivlenie-politsii-v-beltsakh-zaderzhali-narushitelya-47850220.html

Уголовное дело за сопротивление полиции: в Бельцах задержали нарушителя

Уголовное дело за сопротивление полиции: в Бельцах задержали нарушителя

Остановленный за превышение скорости, мужчина из Рышканского района напал на патрульных инспекторов.

2022-01-07T20:00+0200

2022-01-07T20:00+0200

2022-01-07T20:00+0200

бельцы

полиция

общество

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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Сотрудники патрульной полиции утром в пятницу засекли на одной из улиц в Бельцах автомобиль марки BMW, двигавшийся со скоростью 116 километров в час при допустимой скорости в 50 километров в час.На предупреждение сотрудников полиции о необходимости подчиниться законным требованиям и о том, что водителю необходимо пройти тест на алкоголь, он ответил категорическим отказом, "применил насилие в отношении полицейского и повредил его униформу. Это побудило сотрудника полиции применить спецсредства".Мужчину доставили в отделение Северного патрульного управления Инспектората общественной безопасности, где установили его личность и задокументировали в соответствии с законодательством. Агрессивным водителем оказался 34-летний житель села Почумбены Рышканского района.По данному факту возбуждено уголовное дело за отказ в установлении состояния опьянения, одновременно возбуждено уголовное дело о сопротивлении сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей и составлен протокол о превышении скоростного режима с применением штрафа в 1800 леев и 5 штрафных пунктов.

https://ru.sputnik.md/20220103/desyatki-pyanykh-voditeley-ostanovila-politsiya-novogodnie-prazdniki-47723087.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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бельцы, полиция