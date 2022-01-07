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Уголовное дело за сопротивление полиции: в Бельцах задержали нарушителя
Уголовное дело за сопротивление полиции: в Бельцах задержали нарушителя
Остановленный за превышение скорости, мужчина из Рышканского района напал на патрульных инспекторов.
2022-01-07T20:00+0200
2022-01-07T20:00+0200
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КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Сотрудники патрульной полиции утром в пятницу засекли на одной из улиц в Бельцах автомобиль марки BMW, двигавшийся со скоростью 116 километров в час при допустимой скорости в 50 километров в час.На предупреждение сотрудников полиции о необходимости подчиниться законным требованиям и о том, что водителю необходимо пройти тест на алкоголь, он ответил категорическим отказом, "применил насилие в отношении полицейского и повредил его униформу. Это побудило сотрудника полиции применить спецсредства".Мужчину доставили в отделение Северного патрульного управления Инспектората общественной безопасности, где установили его личность и задокументировали в соответствии с законодательством. Агрессивным водителем оказался 34-летний житель села Почумбены Рышканского района.По данному факту возбуждено уголовное дело за отказ в установлении состояния опьянения, одновременно возбуждено уголовное дело о сопротивлении сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей и составлен протокол о превышении скоростного режима с применением штрафа в 1800 леев и 5 штрафных пунктов.
https://ru.sputnik.md/20220103/desyatki-pyanykh-voditeley-ostanovila-politsiya-novogodnie-prazdniki-47723087.html
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Евгений Чебан
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бельцы, полиция

Уголовное дело за сопротивление полиции: в Бельцах задержали нарушителя

20:00 07.01.2022
© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaPoliția, drum înzăpezit
Poliția, drum înzăpezit - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Остановленный за превышение скорости мужчина из Рышканского района напал на патрульных инспекторов.
КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Сотрудники патрульной полиции утром в пятницу засекли на одной из улиц в Бельцах автомобиль марки BMW, двигавшийся со скоростью 116 километров в час при допустимой скорости в 50 километров в час.

"Транспортное средство остановили, однако водитель отказался выйти к сотрудникам полиции, как того требует закон, и повел себя агрессивно. От водителя исходил сильный запах алкоголя", - сообщают в полиции.

На предупреждение сотрудников полиции о необходимости подчиниться законным требованиям и о том, что водителю необходимо пройти тест на алкоголь, он ответил категорическим отказом, "применил насилие в отношении полицейского и повредил его униформу. Это побудило сотрудника полиции применить спецсредства".
Мужчину доставили в отделение Северного патрульного управления Инспектората общественной безопасности, где установили его личность и задокументировали в соответствии с законодательством. Агрессивным водителем оказался 34-летний житель села Почумбены Рышканского района.
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По данному факту возбуждено уголовное дело за отказ в установлении состояния опьянения, одновременно возбуждено уголовное дело о сопротивлении сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей и составлен протокол о превышении скоростного режима с применением штрафа в 1800 леев и 5 штрафных пунктов.
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