https://ru.sputnik.md/20220107/v-kanade-vyyavleno-neizvestnoe-ranee-zabolevanie-47845122.html
В Канаде выявлено неизвестное ранее заболевание
В Канаде выявлено неизвестное ранее заболевание
В Канаде появилась информация о неизвестном неврологическом заболевании, поражающем молодых людей.
2022-01-07T18:45+0200
2022-01-07T18:45+0200
2022-01-07T18:45+0200
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Случаи неизвестного неврологического заболевания, которое поражает молодых людей, уже на протяжении двух лет фиксируют в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщают "Известия" со ссылкой на газету The Guardian.Сообщается, что болезнь сопровождается быстрым снижением когнитивных функций, в частности, сильно ухудшается память. Кроме того, у заболевших наблюдаются спазмы мышц, снижение веса, нарушение работы вестибулярного аппарата, боль в конечностях и периодические галлюцинации.Неизвестное заболевание, как отмечают врачи, в какой-то степени схоже с опасной болезнью Кройцфельдта-Якоба, или коровьим бешенством, оно смертельно в 100% случаев. В Канаде до настоящего времени зафиксировано 48 случаев неизвестного заболевания. Ученые, однако, отмечают, что реальные цифры могут быть выше. Среди заболевших выявлено восемь случаев летального исхода, отмечает источник.
https://ru.sputnik.md/20210830/india-neizvestnaia6-bolezni-44347256.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, канада
В Канаде выявлено неизвестное ранее заболевание
В Канаде появилась информация о неизвестном неврологическом заболевании, поражающем молодых людей.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik.
Случаи неизвестного неврологического заболевания, которое поражает молодых людей, уже на протяжении двух лет фиксируют в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщают "Известия"
со ссылкой на газету The Guardian.
Сообщается, что болезнь сопровождается быстрым снижением когнитивных функций, в частности, сильно ухудшается память. Кроме того, у заболевших наблюдаются спазмы мышц, снижение веса, нарушение работы вестибулярного аппарата, боль в конечностях и периодические галлюцинации.
Неизвестное заболевание, как отмечают врачи, в какой-то степени схоже с опасной болезнью Кройцфельдта-Якоба, или коровьим бешенством, оно смертельно в 100% случаев.
В Канаде до настоящего времени зафиксировано 48 случаев неизвестного заболевания. Ученые, однако, отмечают, что реальные цифры могут быть выше. Среди заболевших выявлено восемь случаев летального исхода, отмечает источник.