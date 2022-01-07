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В Канаде выявлено неизвестное ранее заболевание
В Канаде выявлено неизвестное ранее заболевание
В Канаде появилась информация о неизвестном неврологическом заболевании, поражающем молодых людей.
2022-01-07T18:45+0200
2022-01-07T18:45+0200
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Случаи неизвестного неврологического заболевания, которое поражает молодых людей, уже на протяжении двух лет фиксируют в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщают "Известия" со ссылкой на газету The Guardian.Сообщается, что болезнь сопровождается быстрым снижением когнитивных функций, в частности, сильно ухудшается память. Кроме того, у заболевших наблюдаются спазмы мышц, снижение веса, нарушение работы вестибулярного аппарата, боль в конечностях и периодические галлюцинации.Неизвестное заболевание, как отмечают врачи, в какой-то степени схоже с опасной болезнью Кройцфельдта-Якоба, или коровьим бешенством, оно смертельно в 100% случаев. В Канаде до настоящего времени зафиксировано 48 случаев неизвестного заболевания. Ученые, однако, отмечают, что реальные цифры могут быть выше. Среди заболевших выявлено восемь случаев летального исхода, отмечает источник.
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в мире, канада

В Канаде выявлено неизвестное ранее заболевание

18:45 07.01.2022
© Depositphotos / BelchonockДевушка с головной болью
Девушка с головной болью - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Depositphotos / Belchonock
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В Канаде появилась информация о неизвестном неврологическом заболевании, поражающем молодых людей.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Случаи неизвестного неврологического заболевания, которое поражает молодых людей, уже на протяжении двух лет фиксируют в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщают "Известия" со ссылкой на газету The Guardian.
Сообщается, что болезнь сопровождается быстрым снижением когнитивных функций, в частности, сильно ухудшается память. Кроме того, у заболевших наблюдаются спазмы мышц, снижение веса, нарушение работы вестибулярного аппарата, боль в конечностях и периодические галлюцинации.
Неизвестное заболевание, как отмечают врачи, в какой-то степени схоже с опасной болезнью Кройцфельдта-Якоба, или коровьим бешенством, оно смертельно в 100% случаев.
В Канаде до настоящего времени зафиксировано 48 случаев неизвестного заболевания. Ученые, однако, отмечают, что реальные цифры могут быть выше. Среди заболевших выявлено восемь случаев летального исхода, отмечает источник.
Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка во время скрининга на коронавирус Covid-19 в Мумбаи - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
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