https://ru.sputnik.md/20220107/vadim-krasnoselskiy-pozdravil-pridnestrovtsev-s-rozhdestvom-47836783.html

Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Рождеством

Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Рождеством

Руководитель администрации левобережья поздравил жителей с рождеством.

2022-01-07T12:15+0200

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приднестровье

вадим красносельский

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский пожелал жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия в день Рождества Христова. Поздравительное послание опубликовано на сайте главы Приднестровья.Глава Приднестровья также направил рождественские поздравления архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому Савве и патриарху Кириллу.Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.

https://ru.sputnik.md/20220107/patriarkh-kirill-pust-blagoslovenie-bozhie-prebyvaet-nad-vsemi-nami-47833019.html

приднестровье

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

приднестровье, вадим красносельский, в молдове