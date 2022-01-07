https://ru.sputnik.md/20220107/vadim-krasnoselskiy-pozdravil-pridnestrovtsev-s-rozhdestvom-47836783.html
Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Рождеством
Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Рождеством
Руководитель администрации левобережья поздравил жителей с рождеством.
2022-01-07T12:15+0200
2022-01-07T12:15+0200
2022-01-07T12:15+0200
приднестровье
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский пожелал жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия в день Рождества Христова. Поздравительное послание опубликовано на сайте главы Приднестровья.Глава Приднестровья также направил рождественские поздравления архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому Савве и патриарху Кириллу.Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.
https://ru.sputnik.md/20220107/patriarkh-kirill-pust-blagoslovenie-bozhie-prebyvaet-nad-vsemi-nami-47833019.html
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Евгений Чебан
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приднестровье, вадим красносельский, в молдове
Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Рождеством
Руководитель администрации Левобережья поздравил жителей с Рождеством.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский пожелал жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия в день Рождества Христова. Поздравительное послание опубликовано на сайте главы Приднестровья.
"Пусть всех нас объединит благословенная тайна тихой Рождественской ночи, пусть в душах воцарится мир. Поделимся же теплом и радостью с теми, кому сегодня нелегко, подарим чудо тем, кто его очень ждет", - говорится в сообщении.
Глава Приднестровья также направил рождественские поздравления архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому Савве и патриарху Кириллу.
Православная церковь отмечает с 6 на 7 января один из важнейших двунадесятых праздников - Рождество Христово. В этот же день Рождество встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.