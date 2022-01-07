https://ru.sputnik.md/20220107/zakon-o-publichnom-audite-v-ao-moldovagaz-vstupil-v-silu-47832535.html
Закон о публичном аудите в АО "Молдовагаз" вступил в силу
Закон о публичном аудите в АО "Молдовагаз" вступил в силу
В соответствии с документом Счетная палата сможет проводить аудит в предприятиях газовой отрасли.
2022-01-07T10:32+0200
2022-01-07T10:32+0200
2022-01-07T10:32+0200
молдовагаз
аудит
счетная палата
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Закон о проведении внешнего публичного аудита в области природного газа вступил в силу. Документ был опубликован в Официальном мониторе 7 января.В законе прямо не указаны предприятия, в которых должны пройти проверки, но из текста становится ясно, что главной целью для аудита будет "Молдовагаз" — главный поставщик природного газа в республику.Согласно закону, Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения.Специально принятый закон позволит проводить аудит на предприятиях отрасли, независимо от типа собственности, юридической формы или доли государства в их капитале.Целью аудита, в соответствии с проектом, будет оценка деятельности газовых предприятий с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.Согласно законопроекту, аудит Счетная палата должна завершить до 31 ноября 2022 года.Предполагаемый аудит Счетной палаты не единственный, который должен пройти в "Молдовагазе".Напомним, в конце октября АО "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет.Проведение аудиторской проверки в АО "Молдовагаз" стало частью соглашений, достигнутых на переговорах представителей правительства Молдовы, "Газпрома" и "Молдовагаза", о долговременном контракте на поставку газа в страну. Проведение аудита призвано зафиксировать сумму долга Молдовы перед "Газпромом" за топливо, поставленное в страну в прошлые годы.Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан считает неправильным, что аудит на предприятии поручили проводить Счетной палате."Молдовагаз" не использовал госсредства и непонятно, при чем тут Счетная палата, заявил Чебан в эфире одного из интернет-порталов.По мнению главы "Молдовагаза", это решение "принято скорее с политической точки зрения". Чебан сообщил, что до сих пор проверки проводили независимые аудиторы, которых нанимали по конкурсу. "Мы пользуемся услугами известных компаний", — сказал он.Специальный закон, который позволяет Счетной палате Молдовы проводить аудит предприятий газовой отрасли, парламент принял в окончательном чтении 23 декабря. 31 декабря его одобрила президент Майя Санду.
https://ru.sputnik.md/20211210/zachem-parlament-pytaetsya-razreshit-schetnoy-palate-proverku-moldovagaz-47134397.html
https://ru.sputnik.md/20211101/spynu-nezavisimyy-audit-dolg-gaz-zakaz-pravitelstvo-46093146.html
https://ru.sputnik.md/20220102/moldovagaz-audit-schetnaya-palata-47699094.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
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молдовагаз, аудит, счетная палата, в молдове
Закон о публичном аудите в АО "Молдовагаз" вступил в силу
В соответствии с документом, Счетная палата сможет проводить аудит в предприятиях газовой отрасли.
КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Закон о проведении внешнего публичного аудита в области природного газа вступил в силу. Документ был опубликован в Официальном мониторе 7 января.
В законе прямо не указаны предприятия, в которых должны пройти проверки, но из текста становится ясно, что главной целью для аудита будет "Молдовагаз" — главный поставщик природного газа в республику.
Согласно закону, Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения.
Специально принятый закон позволит проводить аудит на предприятиях отрасли, независимо от типа собственности, юридической формы или доли государства в их капитале.
Целью аудита, в соответствии с проектом, будет оценка деятельности газовых предприятий с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.
Согласно законопроекту, аудит Счетная палата должна завершить до 31 ноября 2022 года.
Предполагаемый аудит Счетной палаты не единственный, который должен пройти в "Молдовагазе".
Напомним, в конце октября АО "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет.
Проведение аудиторской проверки в АО "Молдовагаз" стало частью соглашений, достигнутых на переговорах представителей правительства Молдовы, "Газпрома" и "Молдовагаза", о долговременном контракте на поставку газа в страну. Проведение аудита призвано зафиксировать сумму долга Молдовы перед "Газпромом" за топливо, поставленное в страну в прошлые годы.
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан считает неправильным, что аудит на предприятии поручили проводить Счетной палате.
"Молдовагаз" не использовал госсредства и непонятно, при чем тут Счетная палата, заявил Чебан в эфире одного из интернет-порталов.
По мнению главы "Молдовагаза", это решение "принято скорее с политической точки зрения". Чебан сообщил, что до сих пор проверки проводили независимые аудиторы, которых нанимали по конкурсу. "Мы пользуемся услугами известных компаний", — сказал он.
Специальный закон, который позволяет Счетной палате Молдовы проводить аудит предприятий газовой отрасли, парламент принял в окончательном чтении 23 декабря. 31 декабря его одобрила президент Майя Санду.