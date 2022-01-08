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Самые необычные снеговики в разных странах мира – фото
Самые необычные снеговики в разных странах мира – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik, каких снеговиков лепят в разных странах мира и чем они отличаются друг от друга.
2022-01-08T20:00+0200
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фото
в мире
снеговики
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фото, в мире, снеговики

Самые необычные снеговики в разных странах мира – фото

20:00 08.01.2022
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Смотрите в фотоленте Sputnik, каких снеговиков лепят в разных странах мира и чем они отличаются друг от друга.
© REUTERS / Kevin Lamarque

Снеговик у здания Капитолия в Вашингтоне.

Снеговик у здания Капитолия в Вашингтоне. - Sputnik Молдова
1/12
© REUTERS / Kevin Lamarque

Снеговик у здания Капитолия в Вашингтоне.

© AP Photo / Ng Han Guan

Работники ресторана лепят снеговика в форме медицинского работника в защитном костюме и маске в Пекине, Китай.

Работники ресторана лепят снеговика в форме медицинского работника в защитном костюме и маске в Пекине, Китай. - Sputnik Молдова
2/12
© AP Photo / Ng Han Guan

Работники ресторана лепят снеговика в форме медицинского работника в защитном костюме и маске в Пекине, Китай.

© REUTERS / Michele Tantussi

Снеговик перед Рейхстагом в Берлине, Германия.

Снеговик перед Рейхстагом в Берлине, Германия. - Sputnik Молдова
3/12
© REUTERS / Michele Tantussi

Снеговик перед Рейхстагом в Берлине, Германия.

© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Снеговик в Кабуле, Афганистан.

Снеговик в Кабуле, Афганистан. - Sputnik Молдова
4/12
© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Снеговик в Кабуле, Афганистан.

© AP Photo / Andy Wong

Китайская пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине.

Китайская пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине. - Sputnik Молдова
5/12
© AP Photo / Andy Wong

Китайская пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине.

© REUTERS / Brendan McDermid

Снеговик на улице в Бруклине, Нью-Йорк, США.

Снеговик на улице в Бруклине, Нью-Йорк, США. - Sputnik Молдова
6/12
© REUTERS / Brendan McDermid

Снеговик на улице в Бруклине, Нью-Йорк, США.

© AFP 2021 / Alexander Nemenov

Девочка и снеговик-хоккеист, Москва.

Девочка и снеговик-хоккеист, Москва. - Sputnik Молдова
7/12
© AFP 2021 / Alexander Nemenov

Девочка и снеговик-хоккеист, Москва.

© AP Photo / Randall Benton

Молодые люди лепят снеговика на шоссе в Калифорнии, США.

Молодые люди лепят снеговика на шоссе в Калифорнии, США. - Sputnik Молдова
8/12
© AP Photo / Randall Benton

Молодые люди лепят снеговика на шоссе в Калифорнии, США.

© REUTERS / Annegret Hilse

Снеговик в маске на спортивных состязаниях в Германии.

Снеговик в маске на спортивных состязаниях в Германии. - Sputnik Молдова
9/12
© REUTERS / Annegret Hilse

Снеговик в маске на спортивных состязаниях в Германии.

© AFP 2021 / Rodger Bosch

Снеговик на капоте автомобиля в городе Церера, ЮАР.

Снеговик на капоте автомобиля в городе Церера, ЮАР. - Sputnik Молдова
10/12
© AFP 2021 / Rodger Bosch

Снеговик на капоте автомобиля в городе Церера, ЮАР.

© AP Photo / Richard Drew

Мужчина фотографирует снеговика на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США.

Мужчина фотографирует снеговика на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. - Sputnik Молдова
11/12
© AP Photo / Richard Drew

Мужчина фотографирует снеговика на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкСнеговик на набережной в Ялте.
Снеговик на набережной в Ялте - Sputnik Молдова
12/12
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк
Снеговик на набережной в Ялте.
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