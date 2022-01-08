https://ru.sputnik.md/20220108/47854979.html
Самые необычные снеговики в разных странах мира – фото
Самые необычные снеговики в разных странах мира – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik, каких снеговиков лепят в разных странах мира и чем они отличаются друг от друга.
2022-01-08T20:00+0200
2022-01-08T20:00+0200
2022-01-08T20:00+0200
фото
в мире
снеговики
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фото, в мире, снеговики
Самые необычные снеговики в разных странах мира – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik, каких снеговиков лепят в разных странах мира и чем они отличаются друг от друга.
Снеговик у здания Капитолия в Вашингтоне.
© AP Photo / Ng Han Guan
Работники ресторана лепят снеговика в форме медицинского работника в защитном костюме и маске в Пекине, Китай.
Работники ресторана лепят снеговика в форме медицинского работника в защитном костюме и маске в Пекине, Китай.
Снеговик перед Рейхстагом в Берлине, Германия.
© AFP 2021 / Mohd Rasfan
Снеговик в Кабуле, Афганистан.
Снеговик в Кабуле, Афганистан.
© AP Photo / Andy Wong
Китайская пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине.
Китайская пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине.
Снеговик на улице в Бруклине, Нью-Йорк, США.
© AFP 2021 / Alexander Nemenov
Девочка и снеговик-хоккеист, Москва.
Девочка и снеговик-хоккеист, Москва.
© AP Photo / Randall Benton
Молодые люди лепят снеговика на шоссе в Калифорнии, США.
Молодые люди лепят снеговика на шоссе в Калифорнии, США.
Снеговик в маске на спортивных состязаниях в Германии.
© AFP 2021 / Rodger Bosch
Снеговик на капоте автомобиля в городе Церера, ЮАР.
Снеговик на капоте автомобиля в городе Церера, ЮАР.
© AP Photo / Richard Drew
Мужчина фотографирует снеговика на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США.
Мужчина фотографирует снеговика на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США.
Снеговик на набережной в Ялте.