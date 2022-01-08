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Антонов: расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе
Антонов: расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе
Посол РФ в США назвал НАТО "рудиментом холодной войны", а его расширение на восток – нарушением принципа неделимости безопасности в Европе.
2022-01-08T14:23+0200
2022-01-08T14:23+0200
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов назвал НАТО "рудиментом холодной войны", а расширение альянса на восток – нарушением принципа неделимости безопасности в Европе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.Также посол РФ в США отметил, что события в Казахстане инспирированы извне, и Россия надеется, что никто не будет оспаривать право на обращение этой страны за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Комментарии Антонова, распространенные посольством, появились в преддверии переговоров о безопасности, которые на следующей неделе Россия проведет с США и их союзниками. В число предложений, которые Россия подготовила для США и НАТО, входит отказ от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших советских республик.
https://ru.sputnik.md/20211224/kakovy-istinnye-zadachi-nato-na-territorii-rumynii-47506632.html
https://ru.sputnik.md/20211226/peskov-rasshirenie-nato-47534390.html
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в мире, нато, европа, расширение, анатолий антонов, восток

Антонов: расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе

14:23 08.01.2022
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаг НАТО
Флаг НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны, считает Анатолий Антонов.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов назвал НАТО "рудиментом холодной войны", а расширение альянса на восток – нарушением принципа неделимости безопасности в Европе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
"Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны", – заявил Антонов.
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Также посол РФ в США отметил, что события в Казахстане инспирированы извне, и Россия надеется, что никто не будет оспаривать право на обращение этой страны за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Россия считает, что спровоцированные извне насильственные события в дружественной стране направлены на подрыв ее безопасности и целостности. Мы будем содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане", – сказано в сообщении.
Комментарии Антонова, распространенные посольством, появились в преддверии переговоров о безопасности, которые на следующей неделе Россия проведет с США и их союзниками. В число предложений, которые Россия подготовила для США и НАТО, входит отказ от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших советских республик.
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