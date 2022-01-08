https://ru.sputnik.md/20220108/astrologicheskiy-prognoz-chto-zhdet-znaki-zodiaka-v-2022-godu-47725603.html
Астрологический прогноз: что ждет знаки Зодиака в 2022 году
Астрологический прогноз: что ждет знаки Зодиака в 2022 году
Астролог озвучила прогноз на год: гороскоп - что ждет знаки зодиака в 2022-м.
2022-01-08T17:49+0200
2022-01-08T17:49+0200
2022-01-08T17:49+0200
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молдова
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знаки зодиака
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Всем знакам Зодиака в 2022 году необходимо настраиваться на позитив. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила молдавский астролог Кристина Гузинская."Безусловно, есть планетарные аспекты, циклы и разные комбинации… Кому-то эти комбинации благоволят, кому-то нужно прилагать больше усилий", – сказала собеседница.По ее словам, на 2022 год выпали две стихии. "В первой половине года, до 11 мая, планета Юпитер, которая сейчас переходит в знак Рыб, благоволит именно водным знакам. В первую очередь Рыбам", – отметила Гузинская.Следующие два знака Зодиака, к которым благосклонен Юпитер, – это Рак и Скорпион, продолжила астролог."Нужно верить в свои силы в первую очередь и настраиваться на позитив. Потому что мы проходим очень сложные времена – до 2024-2025 мы находимся в трансформационном периоде. Поэтому всем желаю побольше позитива", – сказала Гузинская.Она обратила внимание на то, что после 11 мая "вступает в силу" другая стихия. "Это будут более конкретные и напористые достижения. Речь идет об огненных знаках. В первую очередь это Овны (первые декады), Львы (первые декады) и Стрельцы. Юпитер переходит в знак Овна", – отметила астролог.Так как огненные знаки инициативные, активные, знаки лидерства, бизнеса, то у них есть еще больше возможностей себя показать, воплотить какие-то новые инициативы.Символ 2022 года – тигр. Новый год по восточному календарю начинается 1 февраля.
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молдова, астрология, знаки зодиака, видео
Астрологический прогноз: что ждет знаки Зодиака в 2022 году
Астролог рассказала, для каких знаков Зодиака 2022 год окажется максимально благоприятным, кому настраиваться на положительные моменты, успех, деньги, любовь.
Всем знакам Зодиака в 2022 году необходимо настраиваться на позитив. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова
заявила молдавский астролог Кристина Гузинская.
"Безусловно, есть планетарные аспекты, циклы и разные комбинации… Кому-то эти комбинации благоволят, кому-то нужно прилагать больше усилий", – сказала собеседница.
По ее словам, на 2022 год выпали две стихии. "В первой половине года, до 11 мая, планета Юпитер, которая сейчас переходит в знак Рыб, благоволит именно водным знакам. В первую очередь Рыбам", – отметила Гузинская.
Следующие два знака Зодиака, к которым благосклонен Юпитер, – это Рак и Скорпион, продолжила астролог.
"Нужно верить в свои силы в первую очередь и настраиваться на позитив. Потому что мы проходим очень сложные времена – до 2024-2025 мы находимся в трансформационном периоде. Поэтому всем желаю побольше позитива", – сказала Гузинская.
Она обратила внимание на то, что после 11 мая "вступает в силу" другая стихия. "Это будут более конкретные и напористые достижения. Речь идет об огненных знаках. В первую очередь это Овны (первые декады), Львы (первые декады) и Стрельцы. Юпитер переходит в знак Овна", – отметила астролог.
Так как огненные знаки инициативные, активные, знаки лидерства, бизнеса, то у них есть еще больше возможностей себя показать, воплотить какие-то новые инициативы.
"Несмотря на еще сложную обстановку года, которая диктуется квадратом Сатурна из Водолея к Урану в Тельце и длится до 10 октября, то есть мы еще находимся в этой центрифуге, в этих изменениях, нестабильности, сложнее всего будет Водолеям, Тельцам и Скорпионам (но последние за счет Юпитера получают какие-то ресурсы). Поэтому надо настраиваться на позитив", – сказала Гузинская.
Символ 2022 года – тигр. Новый год по восточному календарю начинается 1 февраля.