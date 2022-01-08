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Брутер: в чем ошибка Иона Чебана
Брутер: в чем ошибка Иона Чебана
Политический аналитик прокомментировал заявления кишиневского мэра о создании им политического движения.
2022-01-08T08:00+0200
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ион чебан
мэрия
молдова
политика
примэрия кишинева
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Брутер: ошибка Иона Чебана
Брутер: ошибка Иона Чебана
Создание политического проекта "Движение национальной альтернативы", как новой политической силы, назрело и даже необходимо, однако название проекту выбрано крайне неудачное – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Владимир Брутер.Собеседник привел пример того, как использование термина "альтернатива" отражается на судьбе политической партии."Мы знаем о партии "Альтернатива для Германии", которая является, в сущности, нерукопожатной партией в стране. И при всем незнании европейской политики господин Чебан не хотел бы повторить судьбу этой германской партии. Реальная политика — это всегда или почти всегда мейнстрим, а альтернатива существует на той обочине, где принимают решения", - отметил политолог.Брутер уверен, что, выбрав такое название, создатели политического проекта сходу заложили в него некую маргинальность.Буквально перед самым главным зимним праздником мэр Кишинева Ион Чебан преподнес жителям Молдовы интересный сюрприз – объявил о создании нового политического проекта "Движение национальной альтернативы". Последнее время Чебан активно критикует правительство Молдовы."Я не могу оставаться равнодушным и молча наблюдать за происходящим. Мне не все равно, что происходит в Кишиневе и во всей Молдове. Знаю, что все ждут альтернативы, которая объединит страну и в первую очередь позаботится о людях и их интересах", — сказал он. При этом Чебан добавил, что останется мэром Кишинева и продолжит работать над тем, чтобы город становился лучше.
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ион чебан, мэрия, молдова, политика, примэрия кишинева, аудио

Брутер: в чем ошибка Иона Чебана

08:00 08.01.2022
Радио
Брутер: ошибка Иона Чебана
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Политический аналитик прокомментировал заявления кишиневского мэра о создании им политического движения.
Создание политического проекта "Движение национальной альтернативы", как новой политической силы, назрело и даже необходимо, однако название проекту выбрано крайне неудачное – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Владимир Брутер.
"На мой взгляд это актуально, но неподготовленно. И понятие "альтернатива" в названии политической партии, по крайней мере, неуместно", - сказал Брутер.
Собеседник привел пример того, как использование термина "альтернатива" отражается на судьбе политической партии.
"Мы знаем о партии "Альтернатива для Германии", которая является, в сущности, нерукопожатной партией в стране. И при всем незнании европейской политики господин Чебан не хотел бы повторить судьбу этой германской партии. Реальная политика — это всегда или почти всегда мейнстрим, а альтернатива существует на той обочине, где принимают решения", - отметил политолог.
Брутер уверен, что, выбрав такое название, создатели политического проекта сходу заложили в него некую маргинальность.

"Чему альтернатива? Всем? Тогда вряд ли можно претендовать на то, чтобы партия в обозримом будущем стала чем-то мейнстримным. Альтернативой и останется", - резюмировал собеседник.

Буквально перед самым главным зимним праздником мэр Кишинева Ион Чебан преподнес жителям Молдовы интересный сюрприз – объявил о создании нового политического проекта "Движение национальной альтернативы". Последнее время Чебан активно критикует правительство Молдовы.
"Я не могу оставаться равнодушным и молча наблюдать за происходящим. Мне не все равно, что происходит в Кишиневе и во всей Молдове. Знаю, что все ждут альтернативы, которая объединит страну и в первую очередь позаботится о людях и их интересах", — сказал он. При этом Чебан добавил, что останется мэром Кишинева и продолжит работать над тем, чтобы город становился лучше.
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