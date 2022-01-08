https://ru.sputnik.md/20220108/bruter-v-chem-oshibka-iona-chebana-47777418.html

Брутер: в чем ошибка Иона Чебана

Брутер: в чем ошибка Иона Чебана

Политический аналитик прокомментировал заявления кишиневского мэра о создании им политического движения.

2022-01-08T08:00+0200

2022-01-08T08:00+0200

2022-01-08T08:00+0200

радио

ион чебан

мэрия

молдова

политика

примэрия кишинева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/05/47777652_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8ad08bfe25f845cf9b09f430858a2580.jpg

Брутер: ошибка Иона Чебана Брутер: ошибка Иона Чебана

Создание политического проекта "Движение национальной альтернативы", как новой политической силы, назрело и даже необходимо, однако название проекту выбрано крайне неудачное – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Владимир Брутер.Собеседник привел пример того, как использование термина "альтернатива" отражается на судьбе политической партии."Мы знаем о партии "Альтернатива для Германии", которая является, в сущности, нерукопожатной партией в стране. И при всем незнании европейской политики господин Чебан не хотел бы повторить судьбу этой германской партии. Реальная политика — это всегда или почти всегда мейнстрим, а альтернатива существует на той обочине, где принимают решения", - отметил политолог.Брутер уверен, что, выбрав такое название, создатели политического проекта сходу заложили в него некую маргинальность.Буквально перед самым главным зимним праздником мэр Кишинева Ион Чебан преподнес жителям Молдовы интересный сюрприз – объявил о создании нового политического проекта "Движение национальной альтернативы". Последнее время Чебан активно критикует правительство Молдовы."Я не могу оставаться равнодушным и молча наблюдать за происходящим. Мне не все равно, что происходит в Кишиневе и во всей Молдове. Знаю, что все ждут альтернативы, которая объединит страну и в первую очередь позаботится о людях и их интересах", — сказал он. При этом Чебан добавил, что останется мэром Кишинева и продолжит работать над тем, чтобы город становился лучше.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

ион чебан, мэрия, молдова, политика, примэрия кишинева, аудио