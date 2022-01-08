https://ru.sputnik.md/20220108/dzhurdzhuleshty-zaderzhan-grazhdanin-topor-47856473.html

В Джурджулештах задержан неадекватный гражданин с топором в руках

В Джурджулештах задержан неадекватный гражданин с топором в руках

За сутки в Молдове зарегистрировано два происшествия, в которых фигурирует тяжелое холодное оружие.

2022-01-08T13:50+0200

2022-01-08T13:50+0200

2022-01-08T13:50+0200

общество

в молдове

пограничная полиция

джурджулешты

топор

неадекватность

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Житель Джурджулешт с явными внешними признаками алкогольного и наркотического опьянения, угрожавший окружающим топором, обезврежен сотрудниками Пограничной полиции. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.Пограничникам удалось обезвредить буяна еще до приезда наряда полиции.Мужчина наотрез отказался представиться сотрудникам правоохранительных органов, однако позднее личность 39-летнего жителя Джурджулешт была установлена.В отношении действий джурджулештского "топориста" ведется следствие.Отметим, что за минувшие сутки в республике случились уже два эпизода, где фигурирует тяжелое холодное оружие.Так, 6 января еще один нетрезвый "самурай" из Дурлешт с мечом напал на соседа. Он также препровожден в отделение полиции.

https://ru.sputnik.md/20220107/gruppovaya-draka-v-durleshtakh-vmeshalis-karabinery-i-politsiya--47840734.html

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2022

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в молдове, пограничная полиция, джурджулешты, топор, неадекватность