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В Джурджулештах задержан неадекватный гражданин с топором в руках
В Джурджулештах задержан неадекватный гражданин с топором в руках
За сутки в Молдове зарегистрировано два происшествия, в которых фигурирует тяжелое холодное оружие.
2022-01-08T13:50+0200
2022-01-08T13:50+0200
общество
в молдове
пограничная полиция
джурджулешты
топор
неадекватность
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Житель Джурджулешт с явными внешними признаками алкогольного и наркотического опьянения, угрожавший окружающим топором, обезврежен сотрудниками Пограничной полиции. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.Пограничникам удалось обезвредить буяна еще до приезда наряда полиции.Мужчина наотрез отказался представиться сотрудникам правоохранительных органов, однако позднее личность 39-летнего жителя Джурджулешт была установлена.В отношении действий джурджулештского "топориста" ведется следствие.Отметим, что за минувшие сутки в республике случились уже два эпизода, где фигурирует тяжелое холодное оружие.Так, 6 января еще один нетрезвый "самурай" из Дурлешт с мечом напал на соседа. Он также препровожден в отделение полиции.
https://ru.sputnik.md/20220107/gruppovaya-draka-v-durleshtakh-vmeshalis-karabinery-i-politsiya--47840734.html
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в молдове, пограничная полиция, джурджулешты, топор, неадекватность

В Джурджулештах задержан неадекватный гражданин с топором в руках

13:50 08.01.2022
CC0 / Pixabay / markusspiske / Топор
Топор - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
CC0 / Pixabay / markusspiske /
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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За последние дни в Молдове зарегистрировано два происшествия, в которых фигурирует тяжелое холодное оружие.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Житель Джурджулешт с явными внешними признаками алкогольного и наркотического опьянения, угрожавший окружающим топором, обезврежен сотрудниками Пограничной полиции. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"Демонстрировавший неадекватное поведение мужчина с топором в руках днем 7 января угрожал жизни случайных прохожих в районе пограничного пункта Джурджулешты-Галац. Свидетелем происшествия стал пограничник, в тот момент несший службу на посту, который и вызвал подкрепление" – сказано в сообщении.

Пограничникам удалось обезвредить буяна еще до приезда наряда полиции.
Мужчина наотрез отказался представиться сотрудникам правоохранительных органов, однако позднее личность 39-летнего жителя Джурджулешт была установлена.
В отношении действий джурджулештского "топориста" ведется следствие.
Отметим, что за минувшие сутки в республике случились уже два эпизода, где фигурирует тяжелое холодное оружие.
Так, 6 января еще один нетрезвый "самурай" из Дурлешт с мечом напал на соседа. Он также препровожден в отделение полиции.
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