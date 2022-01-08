https://ru.sputnik.md/20220108/glava-ispolkoma-sng-protesty-kazakhstane-podderzhka-iz-za-rubezha-47862245.html
Глава исполкома СНГ: протесты в Казахстане получали поддержку из-за рубежа
Глава исполкома СНГ: протесты в Казахстане получали поддержку из-за рубежа
Глава исполкома СНГ обратил внимание на то, что "провокаторы, проводники и спонсоры так называемых "цветных революций" и мятежей на пространстве СНГ в эти дни... 08.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-08T17:15+0200
2022-01-08T17:15+0200
2022-01-08T17:27+0200
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Массовые выступления в Казахстане были подготовлены заранее для дестабилизации обстановки в стране, а их организаторы получали поддержку из-за рубежа. Об этом заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, которого цитирует РИА Новости."В исполнительном комитете СНГ, где в интернациональном коллективе трудятся представители всех стран Содружества, внимательно следят за развитием ситуации в братской республике. Мы объединены общим желанием и целью – сделать все необходимое не только для сохранения, но и для дальнейшего совершенствования и укрепления Содружества Независимых Государств", – говорится в заявлении Лебедева.Уточняется также, что руководство комитета и аппарат поддерживают необходимые рабочие контакты с представителями государств СНГ, стараются оказывать моральную и организационную поддержку Казахстану.Глава исполкома СНГ обратил внимание на то, что "провокаторы, проводники и спонсоры так называемых "цветных революций" и мятежей на пространстве СНГ в эти дни с наигранной гордостью заявляют о своей ведущей роли в преступных деяниях в городах Казахстана".Также в заявлении Лебедева сказано, что "для стран СНГ в свете произошедших событий напрашивается весьма важный вывод: нам надо и дальше быть вместе, крепить наше сотрудничество и взаимодействие". "Только сообща мы сможем преодолеть возникающие трудности", – отметил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.В результате беспорядков задержаны свыше 4,4 тысячи человек.Самолет военно-транспортной авиации 8 января доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Об этом заявили в Минобороны России.В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину.
https://ru.sputnik.md/20220108/tokaev-ochagi-terroristicheskikh-atak-borba-47858647.html
https://ru.sputnik.md/20220108/zakharova-napadenie-na-zhurnalistov-kazakhstan-47856695.html
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в мире, снг, казахстан, поддержка, протест
Глава исполкома СНГ: протесты в Казахстане получали поддержку из-за рубежа
17:15 08.01.2022 (обновлено: 17:27 08.01.2022)
Глава исполкома СНГ обратил внимание на то, что "провокаторы, проводники и спонсоры так называемых "цветных революций" и мятежей на пространстве СНГ в эти дни с наигранной гордостью заявляют о своей ведущей роли в преступных деяниях в городах Казахстана".
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik
. Массовые выступления в Казахстане были подготовлены заранее для дестабилизации обстановки в стране, а их организаторы получали поддержку из-за рубежа. Об этом заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, которого цитирует РИА Новости
.
"В исполнительном комитете СНГ, где в интернациональном коллективе трудятся представители всех стран Содружества, внимательно следят за развитием ситуации в братской республике. Мы объединены общим желанием и целью – сделать все необходимое не только для сохранения, но и для дальнейшего совершенствования и укрепления Содружества Независимых Государств", – говорится в заявлении Лебедева.
Уточняется также, что руководство комитета и аппарат поддерживают необходимые рабочие контакты с представителями государств СНГ, стараются оказывать моральную и организационную поддержку Казахстану.
"Я лично, все коллеги из наших интеграционных структур всецело поддерживают меры, принимаемые руководством Казахстана и государств-участников ОДКБ по защите конституционного строя и восстановлению правопорядка в республике. Сегодня уже очевидно, что деструктивные элементы, бандиты заранее готовились к массовым выступлениям с целью дестабилизации обстановки в стране, получали поддержку из-за рубежа", – сказано в заявлении Лебедева.
Глава исполкома СНГ обратил внимание на то, что "провокаторы, проводники и спонсоры так называемых "цветных революций" и мятежей на пространстве СНГ в эти дни с наигранной гордостью заявляют о своей ведущей роли в преступных деяниях в городах Казахстана".
Также в заявлении Лебедева сказано, что "для стран СНГ в свете произошедших событий напрашивается весьма важный вывод: нам надо и дальше быть вместе, крепить наше сотрудничество и взаимодействие". "Только сообща мы сможем преодолеть возникающие трудности", – отметил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января
днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
Самолет военно-транспортной авиации 8 января доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Об этом заявили в Минобороны России.
В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину.