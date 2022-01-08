https://ru.sputnik.md/20220108/kak-sokratit-otkhody-s-rozhdestvenskogo-stola-sovety-dietologov-47852079.html

Как сократить отходы с рождественского стола – советы диетологов

Как сократить отходы с рождественского стола – советы диетологов

Молдаване традиционно готовят на праздники так много вкусных блюд, что зачастую не успевают съесть все.

2022-01-08T10:50+0200

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2022-01-08T10:55+0200

общество

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праздничный стол

диетологи

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Жители Молдовы любят, чтобы на Рождество стол ломился от разнообразия блюд. Нередко все это кулинарное изобилие не удается даже полностью попробовать. Как не выбрасывать на помойку то, на что хозяйки потратили немало денег и времени, проведенного на кухне, объясняют диетологи.Прежде всего, говорят специалисты, все мясные блюда – котлеты, стейки, шницели, – оставшиеся от праздничного стола, необходимо как можно быстрее положить в морозильник. Позднее мясо можно будет разогреть.Если блюдо было приготовлено из курицы или петуха, на следующий день из него можно сделать подливу для гарнира. Оставшаяся свинина впоследствии прекрасно пойдет в борщ или суп. То же касается и овощей.Если на праздничном столе оказалось слишком много хлеба, его стоит высушить, превратив в панировочные сухари. Или заморозить, предварительно завернув в пищевую фольгу.Чтобы праздничные кушанья не пропадали, ими следует щедро угощать соседей и друзей или раздать бездомным.В целом же диетологи рекомендуют вообще не готовить каждое блюдо в больших объемах, пусть порции будут меньше, а разнообразия – больше.На следующий после обильного застолья день стоит пить как можно больше воды. Также очень полезными будут прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки.Диетолог призывает к умеренности в еде даже на праздники и рекомендует с особой осторожностью относиться к мясным блюдам, обязательно перемежая их салатами из свежих овощей.

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2022

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, рождество, блюда, праздничный стол, диетологи