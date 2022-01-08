https://ru.sputnik.md/20220108/kazakhstan-10-yanvarya-traur-47852946.html

В Казахстане 10 января объявлено днем общенационального траура

В Казахстане 10 января объявлено днем общенационального траура

Решение принято "в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов Казахстана". 08.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-08T10:24+0200

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.Ранее Токаев ранее провел заседание оперативного штаба. Как пишет Sputnik Казахстан, Токаев дал поручения по восстановлению всех объектов и инфраструктуры, пострадавших от террористических атак.Президент Казахстана также отметил, что "присутствие миротворцев от ОДКБ позволило перебросить часть военных в Алма-Ату".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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в мире, казахстан, траур