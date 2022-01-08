https://ru.sputnik.md/20220108/kishinev-pozhar-kvartira-mnogoetazhka-47864993.html

В Кишиневе загорелась квартира на последнем этаже многоэтажного дома

В Кишиневе загорелась квартира на последнем этаже многоэтажного дома

Три экипажа пожарных ликвидировали возгорание в Кишиневе в одном из жилых домов на Ботанике.

2022-01-08T19:25+0200

2022-01-08T19:25+0200

2022-01-08T19:45+0200

общество

кишинев

ботаника

пожар

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Вечером в субботу вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Буребиста в столичном секторе Ботаника.Сообщается, что в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211223/pozhary-sever-moldovy-47456612.html

кишинев

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, ботаника, пожар, в молдове