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В Кишиневе загорелась квартира на последнем этаже многоэтажного дома
В Кишиневе загорелась квартира на последнем этаже многоэтажного дома
Три экипажа пожарных ликвидировали возгорание в Кишиневе в одном из жилых домов на Ботанике.
2022-01-08T19:25+0200
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Вечером в субботу вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Буребиста в столичном секторе Ботаника.Сообщается, что в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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кишинев, ботаника, пожар, в молдове

В Кишиневе загорелась квартира на последнем этаже многоэтажного дома

19:25 08.01.2022 (обновлено: 19:45 08.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausМолдавские пожарные
Молдавские пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Три экипажа пожарных ликвидировали возгорание в Кишиневе в одном из многоэтажных жилых домов.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Вечером в субботу вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Буребиста в столичном секторе Ботаника.
"Сигнал о возгорании поступил в начале седьмого вечера. На место происшествия выехали три экипажа пожарных. Пламя охватило квартиру на девятом этаже жилого дома. Сотрудникам удалось быстро локализовать возгорание", – заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.
Сообщается, что в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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