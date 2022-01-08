https://ru.sputnik.md/20220108/kishinev-shpionskiy-snimok-1966-goda-47823643.html

Кишинев на шпионском снимке 1966 года – каким город был и каким стал

Кишинев на шпионском снимке 1966 года – каким город был и каким стал

На популярном российском ресурсе выложили старый американский спутниковый снимок молдавской столицы.

2022-01-08T12:44+0200

2022-01-08T12:44+0200

2022-01-08T12:44+0200

общество

в молдове

кишинев

город

шпион

узнай молдову!

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Существует российский интернет-сайт для всех любителей истории, географии, картографии и всех прочих наук – Старые карты России и Зарубежья. Совсем недавно там появился космический, шпионский снимок Кишинева спутником США.Прекрасно то, что старая карта привязана к карте современной и можно вспомнить родной город просто даже тем, кто давно из него уехал. Более того – на этой карте очень легко, как сейчас говорят, "воткнуть" и "залипнуть". Касается это тех, кто знает родной город и интересуется им.Давайте пройдемся по некоторым местам столицы и посмотрим, что там было в 1966 году.– Центральные парки города – нынешний Кафедральный и Штефана чел Маре, соответственно 56 лет назад – Победы и Пушкина, практически не изменились. Разве что сейчас они стали "пожиже" – там меньше деревьев.– Национальный дворец имени Н. Сулака только строится. Как будущий дворец "Октомбрие".– Национальная библиотека (Крупской тогда) уже присутствует. А вот напротив нее – еще нет будущего Городского дворца молодежи, там все еще стоит замечательная Андреевская церковь.– Кишиневские озера. Вот тут очень интересно – их намного меньше, чем сейчас. Мы видим Валя Морилор (Комсомольское), присутствуют озера в Долине Роз (хотя и не совсем той формы, что сейчас). Никакой "восьмерки" на Ботанике еще нет. Как и нет озер на Скулянке, Тракторного озера, озера на Албишоаре. Собственно, вместо всего крупного района улицы Албишоара – пустырь и степь.– Проспект Молодежи уже готов, однако мы видим, как на карте еще проступает старое устройство города, когда нынешняя пешеходная улица являлась продолжением улицы Петру Рареш.– Петриканы и район Сельхозинститута – практически полное отсутствие признаков жизни. Лесостепь и редкие поля. Старая почта вся в мелких домиках, а вот Рышкановка только начинает строиться, как и большая часть района Ботаника.– А вот Республиканский стадион на карте 1966 года – в отличном виде. На современной карте это просто серо-коричневое пятно. Печально.– Кладбище Дойна меньше на порядок. И от этого особенно грустно.Все перечислить, разумеется, нереально. Любители города наверняка найдут время для того, чтобы изучить и сравнить, вспомнив родной район и любимые местечки города.И кстати. Холодная война – не самая приятная вещь, хотя бы потому, что мир при таком противостоянии находится на краю бездны. Но эта шпионская фотография Кишинева – наследие того напряженного периода истории. И хотелось бы, чтобы любое противостояние оставляло после себя не горе, могилы и памятники, а подобные артефакты.И бонусом – самая старая карта Кишинева. 1789 год. Можно тоже попытаться сравнить с Кишиневом нынешним.

кишинев

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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в молдове, кишинев, город, шпион, узнай молдову!