https://ru.sputnik.md/20220108/kishinev-shpionskiy-snimok-1966-goda-47823643.html
Кишинев на шпионском снимке 1966 года – каким город был и каким стал
Кишинев на шпионском снимке 1966 года – каким город был и каким стал
На популярном российском ресурсе выложили старый американский спутниковый снимок молдавской столицы.
2022-01-08T12:44+0200
2022-01-08T12:44+0200
2022-01-08T12:44+0200
общество
в молдове
кишинев
город
шпион
узнай молдову!
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46859384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3c208d6eda8d300b4d75b0984016806.jpg
Существует российский интернет-сайт для всех любителей истории, географии, картографии и всех прочих наук – Старые карты России и Зарубежья. Совсем недавно там появился космический, шпионский снимок Кишинева спутником США.Прекрасно то, что старая карта привязана к карте современной и можно вспомнить родной город просто даже тем, кто давно из него уехал. Более того – на этой карте очень легко, как сейчас говорят, "воткнуть" и "залипнуть". Касается это тех, кто знает родной город и интересуется им.Давайте пройдемся по некоторым местам столицы и посмотрим, что там было в 1966 году.– Центральные парки города – нынешний Кафедральный и Штефана чел Маре, соответственно 56 лет назад – Победы и Пушкина, практически не изменились. Разве что сейчас они стали "пожиже" – там меньше деревьев.– Национальный дворец имени Н. Сулака только строится. Как будущий дворец "Октомбрие".– Национальная библиотека (Крупской тогда) уже присутствует. А вот напротив нее – еще нет будущего Городского дворца молодежи, там все еще стоит замечательная Андреевская церковь.– Кишиневские озера. Вот тут очень интересно – их намного меньше, чем сейчас. Мы видим Валя Морилор (Комсомольское), присутствуют озера в Долине Роз (хотя и не совсем той формы, что сейчас). Никакой "восьмерки" на Ботанике еще нет. Как и нет озер на Скулянке, Тракторного озера, озера на Албишоаре. Собственно, вместо всего крупного района улицы Албишоара – пустырь и степь.– Проспект Молодежи уже готов, однако мы видим, как на карте еще проступает старое устройство города, когда нынешняя пешеходная улица являлась продолжением улицы Петру Рареш.– Петриканы и район Сельхозинститута – практически полное отсутствие признаков жизни. Лесостепь и редкие поля. Старая почта вся в мелких домиках, а вот Рышкановка только начинает строиться, как и большая часть района Ботаника.– А вот Республиканский стадион на карте 1966 года – в отличном виде. На современной карте это просто серо-коричневое пятно. Печально.– Кладбище Дойна меньше на порядок. И от этого особенно грустно.Все перечислить, разумеется, нереально. Любители города наверняка найдут время для того, чтобы изучить и сравнить, вспомнив родной район и любимые местечки города.И кстати. Холодная война – не самая приятная вещь, хотя бы потому, что мир при таком противостоянии находится на краю бездны. Но эта шпионская фотография Кишинева – наследие того напряженного периода истории. И хотелось бы, чтобы любое противостояние оставляло после себя не горе, могилы и памятники, а подобные артефакты.И бонусом – самая старая карта Кишинева. 1789 год. Можно тоже попытаться сравнить с Кишиневом нынешним.
кишинев
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Сергей Цуркану
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
в молдове, кишинев, город, шпион, узнай молдову!
Кишинев на шпионском снимке 1966 года – каким город был и каким стал
На популярном российском ресурсе выложили старый американский спутниковый снимок молдавской столицы.
Существует российский интернет-сайт
для всех любителей истории, географии, картографии и всех прочих наук – Старые карты России и Зарубежья. Совсем недавно там появился
космический, шпионский снимок Кишинева спутником США.
Прекрасно то, что старая карта привязана к карте современной и можно вспомнить родной город просто даже тем, кто давно из него уехал. Более того – на этой карте очень легко, как сейчас говорят, "воткнуть" и "залипнуть". Касается это тех, кто знает родной город и интересуется им.
Давайте пройдемся по некоторым местам столицы и посмотрим, что там было в 1966 году.
– Центральные парки города – нынешний Кафедральный и Штефана чел Маре, соответственно 56 лет назад – Победы и Пушкина, практически не изменились. Разве что сейчас они стали "пожиже" – там меньше деревьев.
– Национальный дворец имени Н. Сулака только строится. Как будущий дворец "Октомбрие".
– Национальная библиотека (Крупской тогда) уже присутствует. А вот напротив нее – еще нет будущего Городского дворца молодежи, там все еще стоит замечательная Андреевская церковь.
– Кишиневские озера. Вот тут очень интересно – их намного меньше, чем сейчас. Мы видим Валя Морилор (Комсомольское), присутствуют озера в Долине Роз (хотя и не совсем той формы, что сейчас). Никакой "восьмерки" на Ботанике еще нет. Как и нет озер на Скулянке, Тракторного озера, озера на Албишоаре. Собственно, вместо всего крупного района улицы Албишоара – пустырь и степь.
– Проспект Молодежи уже готов, однако мы видим, как на карте еще проступает старое устройство города, когда нынешняя пешеходная улица являлась продолжением улицы Петру Рареш.
– Петриканы и район Сельхозинститута – практически полное отсутствие признаков жизни. Лесостепь и редкие поля. Старая почта вся в мелких домиках, а вот Рышкановка только начинает строиться, как и большая часть района Ботаника.
– А вот Республиканский стадион на карте 1966 года – в отличном виде. На современной карте это просто серо-коричневое пятно. Печально.
– Кладбище Дойна меньше на порядок. И от этого особенно грустно.
Все перечислить, разумеется, нереально. Любители города наверняка найдут время для того, чтобы изучить и сравнить, вспомнив родной район и любимые местечки города.
И кстати. Холодная война – не самая приятная вещь, хотя бы потому, что мир при таком противостоянии находится на краю бездны. Но эта шпионская фотография Кишинева – наследие того напряженного периода истории. И хотелось бы, чтобы любое противостояние оставляло после себя не горе, могилы и памятники, а подобные артефакты.
И бонусом – самая старая карта Кишинева. 1789 год. Можно тоже попытаться сравнить с Кишиневом нынешним.