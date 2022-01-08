https://ru.sputnik.md/20220108/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47862002.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-08T18:45+0200
2022-01-08T18:45+0200
2022-01-08T18:45+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 329 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Уточняется, что в том числе зарегистрировано 11 случаев "импорта" инфекции из-за границы.За минувшие сутки проведено 4517 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 379 901.У сотрудников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования, оба – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 650 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 69 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены семь человек).В то же время за сутки выздоровели 52 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 095.Минздрав сообщает о шести погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 356.Ученые на Кипре выявили новый штамм коронавируса "дельтакрон">>>
https://ru.sputnik.md/20220104/virusolog-altshteyn-vaktsina-omikron-47738385.html
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 329 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Уточняется, что в том числе зарегистрировано 11 случаев "импорта" инфекции из-за границы.
За минувшие сутки проведено 4517 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 379 901.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования, оба – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 650 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 69 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены семь человек).
В то же время за сутки выздоровели 52 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 095.
Минздрав сообщает о шести погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 356.