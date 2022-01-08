https://ru.sputnik.md/20220108/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47862002.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-08T18:45+0200

2022-01-08T18:45+0200

2022-01-08T18:45+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 329 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Уточняется, что в том числе зарегистрировано 11 случаев "импорта" инфекции из-за границы.За минувшие сутки проведено 4517 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 379 901.У сотрудников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования, оба – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 650 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 69 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены семь человек).В то же время за сутки выздоровели 52 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 095.Минздрав сообщает о шести погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 356.Ученые на Кипре выявили новый штамм коронавируса "дельтакрон">>>

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2022

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в молдове, минздрав, статистика