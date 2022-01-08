https://ru.sputnik.md/20220108/moldova-kontrabanda-rumyniya-sigarety-47854627.html

В Молдове пресечена контрабанда в Румынию крупной партии сигарет

В Молдове пресечена контрабанда в Румынию крупной партии сигарет

Молдавские пограничники изъяли боле 87 тысяч контрабандных сигарет марки Kult Slims.

2022-01-08T12:11+0200

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общество

в молдове

румыния

контрабанда

сигареты

пограничная полиция

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Сотрудники Западного регионального управления Пограничной полиции Молдовы пресекли на КПП Скуляны попытку контрабандой провезти в соседнюю страну большую партию сигарет.Сообщается, что сразу после полуночи 8 января на контрольно-пропускном пункте на границе с Румынией остановился автомобиль BMW X6, за рулем которого находился 29-летний кишиневец, у которого, как выяснилось, есть и румынский паспорт.Пограничники изъяли 87 100 сигарет с молдавскими акцизными марками на пачках. В ведомстве отметили участие в операции команды кинологов и важную роль, которую в раскрытии преступления сыграл четвероногий пограничник по кличе Кэш.Следственные действия по этому делу продолжаются совместно с Таможенной службой Молдовы.Пограничное ведомство напоминает, что две недели назад на КПП Скуляны случилось аналогичное происшествие, где тоже фигурировал молодой злоумышленник с двойным гражданством.

румыния

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2022

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в молдове, румыния, контрабанда, сигареты, пограничная полиция