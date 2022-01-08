https://ru.sputnik.md/20220108/moldova-kontrabanda-rumyniya-sigarety-47854627.html
В Молдове пресечена контрабанда в Румынию крупной партии сигарет
В Молдове пресечена контрабанда в Румынию крупной партии сигарет
Молдавские пограничники изъяли боле 87 тысяч контрабандных сигарет марки Kult Slims.
2022-01-08T12:11+0200
2022-01-08T12:11+0200
2022-01-08T12:11+0200
общество
в молдове
румыния
контрабанда
сигареты
пограничная полиция
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Сотрудники Западного регионального управления Пограничной полиции Молдовы пресекли на КПП Скуляны попытку контрабандой провезти в соседнюю страну большую партию сигарет.Сообщается, что сразу после полуночи 8 января на контрольно-пропускном пункте на границе с Румынией остановился автомобиль BMW X6, за рулем которого находился 29-летний кишиневец, у которого, как выяснилось, есть и румынский паспорт.Пограничники изъяли 87 100 сигарет с молдавскими акцизными марками на пачках. В ведомстве отметили участие в операции команды кинологов и важную роль, которую в раскрытии преступления сыграл четвероногий пограничник по кличе Кэш.Следственные действия по этому делу продолжаются совместно с Таможенной службой Молдовы.Пограничное ведомство напоминает, что две недели назад на КПП Скуляны случилось аналогичное происшествие, где тоже фигурировал молодой злоумышленник с двойным гражданством.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, румыния, контрабанда, сигареты, пограничная полиция
В Молдове пресечена контрабанда в Румынию крупной партии сигарет
Молдавские пограничники изъяли боле 87 тысяч контрабандных сигарет, которые пытались незаконно перевезти через госграницу.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Сотрудники Западного регионального управления Пограничной полиции Молдовы пресекли на КПП Скуляны попытку контрабандой провезти в соседнюю страну большую партию сигарет.
Сообщается, что сразу после полуночи 8 января на контрольно-пропускном пункте на границе с Румынией остановился автомобиль BMW X6, за рулем которого находился 29-летний кишиневец, у которого, как выяснилось, есть и румынский паспорт.
"На основании предварительно полученной оперативной информации сотрудники следственного управления провели тщательный досмотр автомобиля и багажа его владельца. В результате в пространстве заднего моста машины были обнаружены хорошо замаскированные контрабандные сигареты", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Пограничники изъяли 87 100 сигарет с молдавскими акцизными марками на пачках. В ведомстве отметили участие в операции команды кинологов и важную роль, которую в раскрытии преступления сыграл четвероногий пограничник по кличе Кэш.
Следственные действия по этому делу продолжаются совместно с Таможенной службой Молдовы.
Пограничное ведомство напоминает, что две недели назад на КПП Скуляны случилось аналогичное происшествие, где тоже фигурировал молодой злоумышленник с двойным гражданством.