https://ru.sputnik.md/20220108/navodnenie-ssha-7-ianvaria-foto-47857496.html

Наводнение в США: затопленные дома и люди, переплывающие улицы

Наводнение в США: затопленные дома и люди, переплывающие улицы

Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привела непогода в штатах Вашингтон и Орегон.

2022-01-08T16:41+0200

2022-01-08T16:41+0200

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На северо-западе Тихого океана 7 января продолжились дожди и снегопады. Это вызвало наводнения и угрозу схода лавин в горах.

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фото, в мире, сша, последствия, наводнение