Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220108/navodnenie-ssha-7-ianvaria-foto-47857496.html
Наводнение в США: затопленные дома и люди, переплывающие улицы
Наводнение в США: затопленные дома и люди, переплывающие улицы
Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привела непогода в штатах Вашингтон и Орегон.
2022-01-08T16:41+0200
2022-01-08T16:58+0200
фото
в мире
сша
последствия
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/08/47857503_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_d7fc23540b862d6cde1a0f59719189e1.jpg
На северо-западе Тихого океана 7 января продолжились дожди и снегопады. Это вызвало наводнения и угрозу схода лавин в горах.
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/08/47857503_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_210a7097674bf8626dd2b650529b6ddb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, в мире, сша, последствия, наводнение

Наводнение в США: затопленные дома и люди, переплывающие улицы

16:41 08.01.2022 (обновлено: 16:58 08.01.2022)
Подписаться на
Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привела непогода в штатах Вашингтон и Орегон.
На северо-западе Тихого океана 7 января продолжились дожди и снегопады. Это вызвало наводнения и угрозу схода лавин в горах.
© REUTERS / Nathan Howard

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон.

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон. - Sputnik Молдова
1/14
© REUTERS / Nathan Howard

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон.

© AP Photo / Ted S. Warren

Автомобиль на залитой водой улице в США.

Автомобиль на залитой водой улице в США. - Sputnik Молдова
2/14
© AP Photo / Ted S. Warren

Автомобиль на залитой водой улице в США.

© Photo : Nathan Howard

Последствия непогоды в США.

Последствия непогоды в США. - Sputnik Молдова
3/14
© Photo : Nathan Howard

Последствия непогоды в США.

© REUTERS / Nathan Howard

Так выглядят некоторые дороги в США после обильных осадков.

Так выглядят некоторые дороги в США после обильных осадков. - Sputnik Молдова
4/14
© REUTERS / Nathan Howard

Так выглядят некоторые дороги в США после обильных осадков.

© REUTERS / Lindsey Wasson

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США. - Sputnik Молдова
5/14
© REUTERS / Lindsey Wasson

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.

© REUTERS / Nathan Howard

Колеса автомобиля наполовину ушли под воду.

Колеса автомобиля наполовину ушли под воду. - Sputnik Молдова
6/14
© REUTERS / Nathan Howard

Колеса автомобиля наполовину ушли под воду.

© AP Photo / Ted S. Warren

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США. - Sputnik Молдова
7/14
© AP Photo / Ted S. Warren

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.

© REUTERS / Nathan Howard

Люди ликвидируют последствия наводнения.

Люди ликвидируют последствия наводнения. - Sputnik Молдова
8/14
© REUTERS / Nathan Howard

Люди ликвидируют последствия наводнения.

© REUTERS / Nathan Howard

Утонувшие автомобили и вынужденные передвигаться на надувных лодках люди.

Утонувшие автомобили и вынужденные передвигаться на надувных лодках люди. - Sputnik Молдова
9/14
© REUTERS / Nathan Howard

Утонувшие автомобили и вынужденные передвигаться на надувных лодках люди.

© AP Photo / Ted S. Warren

Велосипедист пытается пересечь залитую водой улицу.

Велосипедист пытается пересечь залитую водой улицу. - Sputnik Молдова
10/14
© AP Photo / Ted S. Warren

Велосипедист пытается пересечь залитую водой улицу.

© REUTERS / Lindsey Wasson

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США. - Sputnik Молдова
11/14
© REUTERS / Lindsey Wasson

Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.

© REUTERS / Nathan Howard

Последствия наводнения.

Последствия наводнения. - Sputnik Молдова
12/14
© REUTERS / Nathan Howard

Последствия наводнения.

© AP Photo / Ted S. Warren

Мужчина с сыновьями пытается устранить последствия непогоды в Вашингтоне.

Мужчина с сыновьями пытается устранить последствия непогоды в Вашингтоне. - Sputnik Молдова
13/14
© AP Photo / Ted S. Warren

Мужчина с сыновьями пытается устранить последствия непогоды в Вашингтоне.

© AP Photo / Ted S. Warren

Мужчина плывет рядом со своим перевернутым вездеходом после того, как его снесло в воду.

Мужчина плывет рядом со своим перевернутым вездеходом после того, как его снесло в воду. - Sputnik Молдова
14/14
© AP Photo / Ted S. Warren

Мужчина плывет рядом со своим перевернутым вездеходом после того, как его снесло в воду.

Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:49Астрологический прогноз: что ждет знаки Зодиака в 2022 году
17:15Глава исполкома СНГ: протесты в Казахстане получали поддержку из-за рубежа
16:41Наводнение в США: затопленные дома и люди, переплывающие улицы
16:04В столице стартовал Зимний кубок по футболу "Вечерний Кишинев"
15:28Туристам, вакцинированным "Спутником V", разрешили въезд в Израиль
14:54Токаев: очаги террористических атак сохраняются, борьба с ними будет продолжена
14:23Антонов: расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе
13:50В Джурджулештах задержан неадекватный гражданин с топором в руках
13:16Захарова прокомментировала ситуацию с нападением на журналистов в Казахстане
12:44Кишинев на шпионском снимке 1966 года – каким город был и каким стал
12:11В Молдове пресечена контрабанда в Румынию крупной партии сигарет
11:36Путин провел разговор с президентом Казахстана
11:14Последствия беспорядков: как выглядит Алма-Ата после протестов
10:50Как сократить отходы с рождественского стола – советы диетологов
10:24В Казахстане 10 января объявлено днем общенационального траура
09:50Число задержанных в результате беспорядков в Казахстане выросло
09:16В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"
08:39Пока все спали: землетрясение, ситуация в Казахстане, COVID и обрушение моста
08:00Брутер: в чем ошибка Иона Чебана
07:30Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну