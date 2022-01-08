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Наводнение в США: затопленные дома и люди, переплывающие улицы
Наводнение в США: затопленные дома и люди, переплывающие улицы
Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привела непогода в штатах Вашингтон и Орегон.
2022-01-08T16:41+0200
2022-01-08T16:41+0200
2022-01-08T16:58+0200
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наводнение
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На северо-западе Тихого океана 7 января продолжились дожди и снегопады. Это вызвало наводнения и угрозу схода лавин в горах.
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фото, в мире, сша, последствия, наводнение
Наводнение в США: затопленные дома и люди, переплывающие улицы
16:41 08.01.2022 (обновлено: 16:58 08.01.2022)
Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привела непогода в штатах Вашингтон и Орегон.
На северо-западе Тихого океана 7 января продолжились дожди и снегопады. Это вызвало наводнения и угрозу схода лавин в горах.
Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон.
© AP Photo / Ted S. Warren
Автомобиль на залитой водой улице в США.
Автомобиль на залитой водой улице в США.
© Photo : Nathan Howard
Последствия непогоды в США.
Последствия непогоды в США.
Так выглядят некоторые дороги в США после обильных осадков.
Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.
Колеса автомобиля наполовину ушли под воду.
© AP Photo / Ted S. Warren
Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.
Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.
Люди ликвидируют последствия наводнения.
Утонувшие автомобили и вынужденные передвигаться на надувных лодках люди.
© AP Photo / Ted S. Warren
Велосипедист пытается пересечь залитую водой улицу.
Велосипедист пытается пересечь залитую водой улицу.
Последствия наводнения, вызванного дождями в штатах Вашингтон и Орегон, США.
© AP Photo / Ted S. Warren
Мужчина с сыновьями пытается устранить последствия непогоды в Вашингтоне.
Мужчина с сыновьями пытается устранить последствия непогоды в Вашингтоне.
© AP Photo / Ted S. Warren
Мужчина плывет рядом со своим перевернутым вездеходом после того, как его снесло в воду.
Мужчина плывет рядом со своим перевернутым вездеходом после того, как его снесло в воду.