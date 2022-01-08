https://ru.sputnik.md/20220108/pogodnye-rekordy-moldovy-8-yanvarya-47849164.html
Погодные рекорды Молдовы 8 января
Погодные рекорды Молдовы 8 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-08T00:01+0200
2022-01-08T00:01+0200
2022-01-08T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель на территории Молдовы 8 января был зарегистрирован в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1947 году столбик термометра опустился до –19,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 8 января зарегистрировали в 1988 году. Тогда воздух прогрелся до +11,8 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211201/v-moldove-v-pervyy-den-zimy-vypal-sneg-46853435.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 8 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель на территории Молдовы 8 января был зарегистрирован в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1947 году столбик термометра опустился до –19,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 8 января зарегистрировали в 1988 году. Тогда воздух прогрелся до +11,8 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.