https://ru.sputnik.md/20220108/pogodnye-rekordy-moldovy-8-yanvarya-47849164.html

Погодные рекорды Молдовы 8 января

Погодные рекорды Молдовы 8 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-08T00:01+0200

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель на территории Молдовы 8 января был зарегистрирован в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1947 году столбик термометра опустился до –19,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 8 января зарегистрировали в 1988 году. Тогда воздух прогрелся до +11,8 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211201/v-moldove-v-pervyy-den-zimy-vypal-sneg-46853435.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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