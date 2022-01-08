https://ru.sputnik.md/20220108/posledstviya-besporyadkov-almaata-pogrom-47853250.html

Последствия беспорядков: как выглядит Алма-Ата после протестов

Последствия беспорядков: как выглядит Алма-Ата после протестов

Смотрите на видео корреспондента Sputnik, как выглядит Алма-Ата после беспорядков.

2022-01-08T11:14+0200

2022-01-08T11:14+0200

2022-01-08T11:14+0200

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На улицах города в настоящее время повсюду сгоревшие машины и автобусы. В Алма-Ате повреждены здания, а фасад у администрации стал черным. Все это последствия пожара, которые устроили протестующие.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.В результате беспорядков задержаны свыше 4,4 тысячи человек.В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину."Сбор в терминале аэропорта в 14.00. Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир – одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются", – сообщили в МИД РФ.

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в мире, казахстан, последствия, протест, беспорядки, алма-ата, видео