https://ru.sputnik.md/20220108/posledstviya-besporyadkov-almaata-pogrom-47853250.html
Последствия беспорядков: как выглядит Алма-Ата после протестов
Последствия беспорядков: как выглядит Алма-Ата после протестов
Смотрите на видео корреспондента Sputnik, как выглядит Алма-Ата после беспорядков.
2022-01-08T11:14+0200
2022-01-08T11:14+0200
2022-01-08T11:14+0200
видео
в мире
казахстан
последствия
протест
беспорядки
алма-ата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/08/47853219_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f21b27e4d03cbb5afc7d48e9b137042.jpg
На улицах города в настоящее время повсюду сгоревшие машины и автобусы. В Алма-Ате повреждены здания, а фасад у администрации стал черным. Все это последствия пожара, которые устроили протестующие.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.В результате беспорядков задержаны свыше 4,4 тысячи человек.В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину."Сбор в терминале аэропорта в 14.00. Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир – одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются", – сообщили в МИД РФ.
казахстан
алма-ата
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/08/47853219_229:0:1669:1080_1920x0_80_0_0_67f013f3e142e910d855a6446bec469b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, казахстан, последствия, протест, беспорядки, алма-ата, видео
Последствия беспорядков: как выглядит Алма-Ата после протестов
Смотрите на видео корреспондента Sputnik, как выглядит Алма-Ата после беспорядков.
На улицах города в настоящее время повсюду сгоревшие машины и автобусы. В Алма-Ате повреждены здания, а фасад у администрации стал черным. Все это последствия пожара, которые устроили протестующие.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января
днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину.
"Сбор в терминале аэропорта в 14.00. Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир – одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются", – сообщили в МИД РФ.