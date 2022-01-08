https://ru.sputnik.md/20220108/putin-razgovory-glavy-stran-odkb-47854753.html

Путин провел разговор с президентом Казахстана

Путин провел разговор с президентом Казахстана

По оценке Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. 08.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-08T11:36+0200

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.Уточняется, что Токаев "подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации"."В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно – Российской Федерации", – говорится в сообщении.Также известно, что президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.Уточняется, что Путин поддержал это предложение. Стороны также договорились "оставаться в постоянном контакте".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.В результате беспорядков задержаны свыше 4,4 тысячи человек.В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину.

https://ru.sputnik.md/20220105/midei-moldova-kazakhstan-47794197.html

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