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Путин провел разговор с президентом Казахстана
Путин провел разговор с президентом Казахстана
По оценке Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. 08.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-08T11:36+0200
2022-01-08T12:00+0200
в мире
владимир путин
казахстан
президент
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.Уточняется, что Токаев "подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации"."В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно – Российской Федерации", – говорится в сообщении.Также известно, что президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.Уточняется, что Путин поддержал это предложение. Стороны также договорились "оставаться в постоянном контакте".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.В результате беспорядков задержаны свыше 4,4 тысячи человек.В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину.
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в мире, владимир путин, казахстан, президент

Путин провел разговор с президентом Казахстана

11:36 08.01.2022 (обновлено: 12:00 08.01.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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По оценке Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что Токаев "подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации".
"В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно – Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Также известно, что президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации", – добавили в Кремле.

Уточняется, что Путин поддержал это предложение. Стороны также договорились "оставаться в постоянном контакте".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
В результате беспорядков задержаны свыше 4,4 тысячи человек.
В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину.

"Сбор в терминале аэропорта в 14.00. Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи исходя из строгого ограничения "один пассажир – одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются", – сообщили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
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