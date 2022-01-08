Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220108/rumyniya-ostavila-moldovu-v-zelenoy-zone-kak-vezzhat-v-stranu-47850524.html
Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну
Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну
Граждане Молдовы смогут въезжать в Румынию без существенных ограничений.
2022-01-08T07:30+0200
2022-01-08T07:30+0200
румыния
въезд
ограничения
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2950/62/29506203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47274a63b6534a667288a8ee79df35ed.jpg
КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с эпидемиологическим риском. Молдова остается в "зеленой зоне" как государство с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.Новый список вступает в силу с 9 января.Для прибывающих из стран вне ЕС от карантина освобождаются те, кто прошел полную схему вакцинации или кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, а также те, кто сделал ПЦР-тест не более чем за 48 часов.Таким образом, все граждане Молдовы, обладающие биометрическим паспортом, могут въехать в Румынию вне зависимости от цели поездки.Согласно новым санитарным правилам, в "красной зоне" остаются Италия, США, Франция.
https://ru.sputnik.md/20220107/minzdrav-moldovy-obnovil-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-47847932.html
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2950/62/29506203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_134491a78481e0b8d0e5ca544948b041.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
румыния, въезд, ограничения

Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну

07:30 08.01.2022
© Sputnik / Miroslav RotariРумыния контрольно пропускной пункт
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Граждане Молдовы смогут въезжать в Румынию без существенных ограничений.
КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с эпидемиологическим риском. Молдова остается в "зеленой зоне" как государство с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.
Новый список вступает в силу с 9 января.
Для прибывающих из стран вне ЕС от карантина освобождаются те, кто прошел полную схему вакцинации или кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, а также те, кто сделал ПЦР-тест не более чем за 48 часов.
Таким образом, все граждане Молдовы, обладающие биометрическим паспортом, могут въехать в Румынию вне зависимости от цели поездки.
Согласно новым санитарным правилам, в "красной зоне" остаются Италия, США, Франция.
Граница - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
Коронавирус
Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности
Вчера, 18:17
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:24В Казахстане 10 января объявлено днем общенационального траура
09:50Число задержанных в результате беспорядков в Казахстане выросло
09:16В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"
08:39Пока все спали: землетрясение, ситуация в Казахстане, COVID и обрушение моста
08:00Брутер: в чем ошибка Иона Чебана
07:30Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну
07:00Самый точный прогноз погоды: похолодание и снег
00:01Погодные рекорды Молдовы 8 января
ВчераИзвержение вулкана началось на Галапагосах, где обитают розовые игуаны
ВчераСпрей от деменции изобрели ученые в Японии
ВчераУголовное дело за сопротивление полиции: в Бельцах задержали нарушителя
ВчераКазахский кошмар: сгоревшие здания, очереди к банкоматам, патрули на улицах
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВ Канаде выявлено неизвестное ранее заболевание
ВчераМинздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности
ВчераНе только COVID: сколько случаев сезонного гриппа зафиксировано в Молдове
ВчераРеспублика Молдова осталась без населения: что нам даст перепись 2023 года
ВчераПраздник света и добра: Рождество Христово в храмах России
ВчераПо программе Prima Casa к концу 2021 года куплено 7568 квартир и домов
ВчераМинобороны РФ разъяснило, какие задачи выполняют в Казахстане миротворцы ОДКБ