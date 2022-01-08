https://ru.sputnik.md/20220108/rumyniya-ostavila-moldovu-v-zelenoy-zone-kak-vezzhat-v-stranu-47850524.html
Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну
Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну
Граждане Молдовы смогут въезжать в Румынию без существенных ограничений.
2022-01-08T07:30+0200
2022-01-08T07:30+0200
2022-01-08T07:30+0200
румыния
въезд
ограничения
коронавирус
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КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с эпидемиологическим риском. Молдова остается в "зеленой зоне" как государство с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.Новый список вступает в силу с 9 января.Для прибывающих из стран вне ЕС от карантина освобождаются те, кто прошел полную схему вакцинации или кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, а также те, кто сделал ПЦР-тест не более чем за 48 часов.Таким образом, все граждане Молдовы, обладающие биометрическим паспортом, могут въехать в Румынию вне зависимости от цели поездки.Согласно новым санитарным правилам, в "красной зоне" остаются Италия, США, Франция.
https://ru.sputnik.md/20220107/minzdrav-moldovy-obnovil-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-47847932.html
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Евгений Чебан
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румыния, въезд, ограничения
Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну
Граждане Молдовы смогут въезжать в Румынию без существенных ограничений.
КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с эпидемиологическим риском. Молдова остается в "зеленой зоне" как государство с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.
Новый список вступает в силу с 9 января.
Для прибывающих из стран вне ЕС от карантина освобождаются те, кто прошел полную схему вакцинации или кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, а также те, кто сделал ПЦР-тест не более чем за 48 часов.
Таким образом, все граждане Молдовы, обладающие биометрическим паспортом, могут въехать в Румынию вне зависимости от цели поездки.
Согласно новым санитарным правилам, в "красной зоне" остаются Италия, США, Франция.