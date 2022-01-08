https://ru.sputnik.md/20220108/rumyniya-ostavila-moldovu-v-zelenoy-zone-kak-vezzhat-v-stranu-47850524.html

Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну

Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну

Граждане Молдовы смогут въезжать в Румынию без существенных ограничений.

2022-01-08T07:30+0200

2022-01-08T07:30+0200

2022-01-08T07:30+0200

румыния

въезд

ограничения

коронавирус

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КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с эпидемиологическим риском. Молдова остается в "зеленой зоне" как государство с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.Новый список вступает в силу с 9 января.Для прибывающих из стран вне ЕС от карантина освобождаются те, кто прошел полную схему вакцинации или кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней, а также те, кто сделал ПЦР-тест не более чем за 48 часов.Таким образом, все граждане Молдовы, обладающие биометрическим паспортом, могут въехать в Румынию вне зависимости от цели поездки.Согласно новым санитарным правилам, в "красной зоне" остаются Италия, США, Франция.

https://ru.sputnik.md/20220107/minzdrav-moldovy-obnovil-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-47847932.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

румыния, въезд, ограничения