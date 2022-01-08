https://ru.sputnik.md/20220108/rumyniya-rost-chislo-sluchaev-omikron-47851174.html

В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"

В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"

Общее число заражений новым штаммом коронавируса в Румынии достигло 295.

2022-01-08T09:16+0200

2022-01-08T09:16+0200

2022-01-08T09:16+0200

коронавирус

румыния

штаммы

заражение

в мире

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Национальный институт общественного здравоохранения Румынии объявил, что в стране подтверждены еще 112 случаев заражения штаммом "омикрон".Сообщается, что среди новых инфицированных пациентов 48 мужчин и 64 женщины в возрасте до 80 лет, которые проживают в Бухаресте и еще 19 уездах страны. Из 112 заразившихся 37 не были привиты от коронавируса.Ученые рассказали, как "омикрон" убивает наш иммунитет>>>Одиннадцать заболевших "импортировали" новый штамм после поездок в Великобританию, Италию, Францию, Танзанию, Болгарию, США и Австрию.Все новые случаи подтверждены лабораториями INBI Matei Balş и Incdmm Cantacuzino.Всего на данный момент в Румынии выявили 295 случаев заражения штаммом "омикрон".Общее количество эпизодов инфицирования коронавирусом в этой стране – 1 833 789. При этом, 58 971 человек скончались на фоне осложнений. В Румынии также применены 15 976 516 вакцины.

https://ru.sputnik.md/20220104/virusolog-altshteyn-vaktsina-omikron-47738385.html

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2022

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румыния, штаммы, заражение, в мире