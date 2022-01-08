Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220108/rumyniya-rost-chislo-sluchaev-omikron-47851174.html
В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"
В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"
Общее число заражений новым штаммом коронавируса в Румынии достигло 295.
2022-01-08T09:16+0200
2022-01-08T09:16+0200
коронавирус
румыния
штаммы
заражение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47256633_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a11b39bf0013922acba98866c9de1d5a.jpg
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Национальный институт общественного здравоохранения Румынии объявил, что в стране подтверждены еще 112 случаев заражения штаммом "омикрон".Сообщается, что среди новых инфицированных пациентов 48 мужчин и 64 женщины в возрасте до 80 лет, которые проживают в Бухаресте и еще 19 уездах страны. Из 112 заразившихся 37 не были привиты от коронавируса.Ученые рассказали, как "омикрон" убивает наш иммунитет&gt;&gt;&gt;Одиннадцать заболевших "импортировали" новый штамм после поездок в Великобританию, Италию, Францию, Танзанию, Болгарию, США и Австрию.Все новые случаи подтверждены лабораториями INBI Matei Balş и Incdmm Cantacuzino.Всего на данный момент в Румынии выявили 295 случаев заражения штаммом "омикрон".Общее количество эпизодов инфицирования коронавирусом в этой стране – 1 833 789. При этом, 58 971 человек скончались на фоне осложнений. В Румынии также применены 15 976 516 вакцины.
https://ru.sputnik.md/20220104/virusolog-altshteyn-vaktsina-omikron-47738385.html
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47256633_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_5eb998899b289f706436b4983b922981.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
румыния, штаммы, заражение, в мире

В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"

09:16 08.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Общее число заражений новым штаммом коронавируса в Румынии достигло 295.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Национальный институт общественного здравоохранения Румынии объявил, что в стране подтверждены еще 112 случаев заражения штаммом "омикрон".
Сообщается, что среди новых инфицированных пациентов 48 мужчин и 64 женщины в возрасте до 80 лет, которые проживают в Бухаресте и еще 19 уездах страны. Из 112 заразившихся 37 не были привиты от коронавируса.
Ученые рассказали, как "омикрон" убивает наш иммунитет>>>
Одиннадцать заболевших "импортировали" новый штамм после поездок в Великобританию, Италию, Францию, Танзанию, Болгарию, США и Австрию.
Все новые случаи подтверждены лабораториями INBI Matei Balş и Incdmm Cantacuzino.
Всего на данный момент в Румынии выявили 295 случаев заражения штаммом "омикрон".
Общее количество эпизодов инфицирования коронавирусом в этой стране1 833 789. При этом, 58 971 человек скончались на фоне осложнений. В Румынии также применены 15 976 516 вакцины.
Вирусолог Альтштейн: Возможно, против омикрона вакцину нужно будет дополнить - Sputnik Молдова, 1920, 04.01.2022
Видео
Вирусолог Альтштейн – о вакцине от "омикрона", конце пандемии и прививке для детей
4 января, 15:02
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:24В Казахстане 10 января объявлено днем общенационального траура
09:50Число задержанных в результате беспорядков в Казахстане выросло
09:16В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"
08:39Пока все спали: землетрясение, ситуация в Казахстане, COVID и обрушение моста
08:00Брутер: в чем ошибка Иона Чебана
07:30Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в страну
07:00Самый точный прогноз погоды: похолодание и снег
00:01Погодные рекорды Молдовы 8 января
ВчераИзвержение вулкана началось на Галапагосах, где обитают розовые игуаны
ВчераСпрей от деменции изобрели ученые в Японии
ВчераУголовное дело за сопротивление полиции: в Бельцах задержали нарушителя
ВчераКазахский кошмар: сгоревшие здания, очереди к банкоматам, патрули на улицах
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВ Канаде выявлено неизвестное ранее заболевание
ВчераМинздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны" эпидопасности
ВчераНе только COVID: сколько случаев сезонного гриппа зафиксировано в Молдове
ВчераРеспублика Молдова осталась без населения: что нам даст перепись 2023 года
ВчераПраздник света и добра: Рождество Христово в храмах России
ВчераПо программе Prima Casa к концу 2021 года куплено 7568 квартир и домов
ВчераМинобороны РФ разъяснило, какие задачи выполняют в Казахстане миротворцы ОДКБ