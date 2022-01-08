https://ru.sputnik.md/20220108/rumyniya-rost-chislo-sluchaev-omikron-47851174.html
В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"
В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"
Общее число заражений новым штаммом коронавируса в Румынии достигло 295.
2022-01-08T09:16+0200
2022-01-08T09:16+0200
2022-01-08T09:16+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Национальный институт общественного здравоохранения Румынии объявил, что в стране подтверждены еще 112 случаев заражения штаммом "омикрон".Сообщается, что среди новых инфицированных пациентов 48 мужчин и 64 женщины в возрасте до 80 лет, которые проживают в Бухаресте и еще 19 уездах страны. Из 112 заразившихся 37 не были привиты от коронавируса.Ученые рассказали, как "омикрон" убивает наш иммунитет>>>Одиннадцать заболевших "импортировали" новый штамм после поездок в Великобританию, Италию, Францию, Танзанию, Болгарию, США и Австрию.Все новые случаи подтверждены лабораториями INBI Matei Balş и Incdmm Cantacuzino.Всего на данный момент в Румынии выявили 295 случаев заражения штаммом "омикрон".Общее количество эпизодов инфицирования коронавирусом в этой стране – 1 833 789. При этом, 58 971 человек скончались на фоне осложнений. В Румынии также применены 15 976 516 вакцины.
https://ru.sputnik.md/20220104/virusolog-altshteyn-vaktsina-omikron-47738385.html
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
румыния, штаммы, заражение, в мире
В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"
Общее число заражений новым штаммом коронавируса в Румынии достигло 295.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Национальный институт общественного здравоохранения Румынии объявил, что в стране подтверждены еще 112 случаев заражения штаммом "омикрон".
Сообщается, что среди новых инфицированных пациентов 48 мужчин и 64 женщины в возрасте до 80 лет, которые проживают в Бухаресте и еще 19 уездах страны. Из 112 заразившихся 37 не были привиты от коронавируса.
Одиннадцать заболевших "импортировали" новый штамм после поездок в Великобританию, Италию, Францию, Танзанию, Болгарию, США и Австрию.
Все новые случаи подтверждены лабораториями INBI Matei Balş и Incdmm Cantacuzino.
Всего на данный момент в Румынии выявили 295 случаев заражения штаммом "омикрон".
Общее количество эпизодов инфицирования коронавирусом в этой стране – 1 833 789. При этом, 58 971 человек скончались на фоне осложнений. В Румынии также применены 15 976 516 вакцины.