https://ru.sputnik.md/20220108/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pokholodanie-i-sneg-47848547.html

Самый точный прогноз погоды: похолодание и снег

Самый точный прогноз погоды: похолодание и снег

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.

2022-01-08T07:00+0200

2022-01-08T07:00+0200

2022-01-08T07:00+0200

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Будет облачно с прояснением, днем местами пройдут слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега.Ветер будет дуть юго-восточный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, ночью – от -2 до -7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 8 января: днем – от 0 до +2, ночью – от -3 до -5 градусов.В воскресенье, 9 января, погода ожидается без существенных изменений, средняя температура днем составит от 0 до +5 градусов. Затем вплоть до 11 января дневная температура воздуха будет сохраняться в пределах +5 градусов. Затем опустится до нуля. Ночью все эти дни - от 0 до -6.Праздники и народные приметы8 января, на следующий день после Рождества, православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы.Праздник установился в конце VII века. Он посвящен Деве Марии, которая родила Иисуса Христа, и бегству святой семьи в Египет от царя Ирода, который хотел убить Спасителя. В этот день принято прославлять не только Богородицу, но и тех, кто был близок (по плоти) к Христу.Наиболее важным на Руси праздник считался у женщин, так как посвящен он именно Богородице. В этот день почитали рожениц и повивальных баб. В качестве дара преподносили хлеб, пекли пироги. Угощения приносили в церковь: часть оставляли там или несли домой после освящения.Также яствами угощали повитух. Верили, что это принесет дарителям счастье, а женщинам – легкие роды.Считалось, что во время праздника Собор Пресвятой Богородицы запрещено работать беременным женщинам или их мужьям, поскольку ребенок мог родиться с физическими недостатками.Этот день является продолжением святок. Девушки могли гадать.Народные приметы гласят, что если 8 января вьюга и мороз, значит, лето будет холодным. Людей, пришедших в дом во время колядования, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам счастье и благополучие, мир и покой в семье.

https://ru.sputnik.md/20220107/chto-mozhno-a-chto-nelzya-delat-v-rozhdestvo-primety-i-poverya-47839528.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды, погода