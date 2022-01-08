https://ru.sputnik.md/20220108/start-zimniy-kubok-futbol-vecherniy-kishinev-47860355.html

В столице стартовал Зимний кубок по футболу "Вечерний Кишинев"

В столице стартовал Зимний кубок по футболу "Вечерний Кишинев"

Турнир проводит Федерация футбола Кишинева под патронажем мэрии города.

2022-01-08T16:04+0200

2022-01-08T16:04+0200

2022-01-08T16:04+0200

кишинев

ион чебан

примэрия

футбол

новости кишинева

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46191755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab27e903fc970284facf5569c03fc010.jpg

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. В субботу в молдавской столице на различных спортивных площадках города проходят первые десять матчей Зимнего кубка по футболу "Вечерний Кишинев". Об этом сообщил в соцсетях примар Ион Чебан.Турнир проводится с 1974-го, в этом году его патронирует столичная примэрия."Команда муниципалитета сыграла с командой Sporting Trestieni, представителями дивизиона "А". Матч проходил на футбольном поле в секторе Буюканы", – сообщил кишиневский мэр.Чебан отметил, что все команды, участвующие в турнире, являются профессиональными, лишь команда примэрии состоит из игроков-любителей. В нее входят представители исполнительной власти, муниципальные советники, работники муниципальных управлений и предприятий.Турнир продлится два месяца, до 8 марта. За это время будут сыграны 600 матчей, в которых примут участие около 3000 человек.

https://ru.sputnik.md/20211203/kleschenko-sbornaya-moldova-futbol-46936822.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, ион чебан, примэрия, футбол, в молдове