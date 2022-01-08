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В столице стартовал Зимний кубок по футболу "Вечерний Кишинев"
В столице стартовал Зимний кубок по футболу "Вечерний Кишинев"
Турнир проводит Федерация футбола Кишинева под патронажем мэрии города.
2022-01-08T16:04+0200
2022-01-08T16:04+0200
кишинев
ион чебан
примэрия
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. В субботу в молдавской столице на различных спортивных площадках города проходят первые десять матчей Зимнего кубка по футболу "Вечерний Кишинев". Об этом сообщил в соцсетях примар Ион Чебан.Турнир проводится с 1974-го, в этом году его патронирует столичная примэрия."Команда муниципалитета сыграла с командой Sporting Trestieni, представителями дивизиона "А". Матч проходил на футбольном поле в секторе Буюканы", – сообщил кишиневский мэр.Чебан отметил, что все команды, участвующие в турнире, являются профессиональными, лишь команда примэрии состоит из игроков-любителей. В нее входят представители исполнительной власти, муниципальные советники, работники муниципальных управлений и предприятий.Турнир продлится два месяца, до 8 марта. За это время будут сыграны 600 матчей, в которых примут участие около 3000 человек.
https://ru.sputnik.md/20211203/kleschenko-sbornaya-moldova-futbol-46936822.html
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кишинев, ион чебан, примэрия, футбол, в молдове

В столице стартовал Зимний кубок по футболу "Вечерний Кишинев"

16:04 08.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausФутбольный мяч
Футбольный мяч - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Турнир проводит Федерация футбола Кишинева под патронажем мэрии города.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. В субботу в молдавской столице на различных спортивных площадках города проходят первые десять матчей Зимнего кубка по футболу "Вечерний Кишинев". Об этом сообщил в соцсетях примар Ион Чебан.
Турнир проводится с 1974-го, в этом году его патронирует столичная примэрия.
"Команда муниципалитета сыграла с командой Sporting Trestieni, представителями дивизиона "А". Матч проходил на футбольном поле в секторе Буюканы", – сообщил кишиневский мэр.
Чебан отметил, что все команды, участвующие в турнире, являются профессиональными, лишь команда примэрии состоит из игроков-любителей. В нее входят представители исполнительной власти, муниципальные советники, работники муниципальных управлений и предприятий.
Турнир продлится два месяца, до 8 марта. За это время будут сыграны 600 матчей, в которых примут участие около 3000 человек.
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