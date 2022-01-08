https://ru.sputnik.md/20220108/tokaev-ochagi-terroristicheskikh-atak-borba-47858647.html
Токаев: очаги террористических атак сохраняются, борьба с ними будет продолжена
Токаев: очаги террористических атак сохраняются, борьба с ними будет продолжена
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью.
2022-01-08T14:54+0200
2022-01-08T14:54+0200
2022-01-08T15:04+0200
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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Очаги террористических атак на территории Казахстана сохраняются и с ними продолжится решительная борьба. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Токаева.Ранее на сайте Кремля сообщалось, что Токаев предложил в ближайшее время провести онлайн-саммит ОДКБ. Сроки встречи должны согласовать по дипломатическим каналам. Уточняется, что Путин поддержал это предложение. Стороны также договорились "оставаться в постоянном контакте".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.В результате беспорядков задержаны свыше 4,4 тысячи человек.Самолет военно-транспортной авиации 8 января доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Об этом заявили в Минобороны России.В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину.
https://ru.sputnik.md/20220108/zakharova-napadenie-na-zhurnalistov-kazakhstan-47856695.html
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в мире, борьба, казахстан, терроризм
Токаев: очаги террористических атак сохраняются, борьба с ними будет продолжена
14:54 08.01.2022 (обновлено: 15:04 08.01.2022)
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью.
КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik
. Очаги террористических атак на территории Казахстана сохраняются и с ними продолжится решительная борьба. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Токаева.
"Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью", – сказано в сообщении.
Ранее на сайте Кремля сообщалось
, что Токаев предложил в ближайшее время провести онлайн-саммит ОДКБ. Сроки встречи должны согласовать по дипломатическим каналам. Уточняется, что Путин поддержал это предложение. Стороны также договорились "оставаться в постоянном контакте".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января
днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
Самолет военно-транспортной авиации 8 января доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Об этом заявили в Минобороны России.
В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину.