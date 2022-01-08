https://ru.sputnik.md/20220108/turist-sputnik-v-vezd-izrail-47859636.html

Туристам, вакцинированным "Спутником V", разрешили въезд в Израиль

Туристам, вакцинированным "Спутником V", разрешили въезд в Израиль

С 9 января въезд в Израиль будет разрешен вакцинированным и переболевшим COVID-19 иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости.

2022-01-08T15:28+0200

2022-01-08T15:28+0200

2022-01-08T15:28+0200

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Правительство Израиля подтвердило, что туристы, привитые от COVID-19 российской вакциной "Спутник V", смогут въезжать в эту страну с 9 января. Об этом сказано в сообщении посольства России в Израиле, опубликованном в субботу.Ранее в Минздраве Израиля сообщали, что с 9 января въезд в страну будет разрешен вакцинированным и переболевшим COVID-19 иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости.При этом, въезжающим необходимо будет выполнить ряд условий. В том числе, до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в страну и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.Въезд в Израиль будет запрещен иностранцам из "красных" стран - с высоким уровнем заболеваемости.Подробные правила въезда в Израиль для иностранцев>>>

https://ru.sputnik.md/20211123/vaktsinatsiya-detey-ot-5-do-11-let-startovala-v-izraile-46653717.html

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