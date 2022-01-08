https://ru.sputnik.md/20220108/uchenye-kipre-novyy-shtamm-koronavirusa-deltakron-47863694.html

Ученые на Кипре выявили новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Ученые на Кипре выявили новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Профессор Леонтиос Костриккис рассказал, что специалисты изучили 25 образцов штамма, взятых у пациентов.

2022-01-08T18:24+0200

2022-01-08T18:24+0200

2022-01-08T18:24+0200

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Новый штамм коронавируса "дельтакрон", являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", выявлен кипрскими учеными, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Специалисты трудятся в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета.Сообщается, что у нового варианта генетическая основа как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций – такие же, как у омикрон-штамма.Профессор Леонтиос Костриккис рассказал, что специалисты изучили 25 образцов штамма, взятых у пациентов. Так обнаружили мутацию "дельта" со штаммом "омикрон". Ученый считает, что это открытие имеет клиническое значение и может быть использовано.При этом глава Минздрава Кипра Михалис Хадзипанделас заявил, что "дельтакрон" не вызывает беспокойства у властей, так как "это сочетание двух мутаций, уже имеющихся в стране".Ранее ученые доказали, что "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким человека в сравнении с другими штаммами коронавируса.Его обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ru.sputnik.md/20220105/uchenye-omikron-ubivaet-immunitet-47792653.html

https://ru.sputnik.md/20211215/uchenye-posledstviyakh-odnovremennogo-zarazheniya-delta-omikron-47246480.html

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в мире, кипр, ученые, штаммы