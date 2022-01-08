https://ru.sputnik.md/20220108/zakharova-napadenie-na-zhurnalistov-kazakhstan-47856695.html

Захарова прокомментировала ситуацию с нападением на журналистов в Казахстане

Захарова прокомментировала ситуацию с нападением на журналистов в Казахстане

Захарова обратила внимание на зашкаливающую степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к журналистам.

2022-01-08T13:16+0200

2022-01-08T13:16+0200

2022-01-08T15:24+0200

в мире

казахстан

журналист

мария захарова

нападение

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Отсутствие внятной реакции на случаи нападения на журналистов в ходе протестов в Казахстане и игнорирование международными институтами своих обязанностей чреваты самыми печальными последствиями. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.Захарова обратила внимание на "зашкаливающую степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к работающим там журналистам и СМИ".Она отметила, что "от представительства международной телерадиокомпании "Мир" в Алма-Ате не осталось ничего. Попутно были фактически уничтожены офисы телеканалов "Казахстан", "Хабар", "Евразия", КТК, информагентства Sputnik Казахстан"."Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация – никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм... Одним словом, налицо вопиющая ситуация с нарушениями прав журналистов, многочисленными посягательствами на их здоровье и жизнь, созданием препятствий для выполнения ими своего профессионального долга по освещению общественно значимых событий в кризисный период. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ?" – написала Захарова.По ее словам, "подобное игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм чреваты самыми печальными последствиями"."Они не только все больше расшатывают авторитет ОБСЕ и ее исполнительных структур, но и вполне могут восприниматься погромщиками и мародерами как молчаливое согласие "международного сообщества" с творимыми по отношению к СМИ и журналистам злодеяниями. Раз не критикуют, значит, можно", – заключила Захарова."Мир 24" 7 января сообщил, что вещание телеканалов "Мир" и "Мир 24" в Алма-Ате восстановлено. Ранее говорилось о пожаре в здании филиала телерадиокомпании "Мир" в Алма-Ате. Корреспондент телеканала передавал, что мародеры вынесли из офиса телеканала в этом городе технику, часть помещений оказалась затоплена, по зданию ходили неизвестные.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.В результате беспорядков задержаны свыше 4,4 тысячи человек.В МИД России сообщили, что с учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Казахстаном и Россией 9 января с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ для доставки россиян на Родину.Самолет военно-транспортной авиации 8 января доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Об этом заявили в Минобороны России."Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке", - говорится в сообщении.Добавляется, что граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. Из-за обострения ситуации и прекращения работы аэропорта они оставались в гостинице. "Находясь в отеле, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации", – сообщили в Минобороны РФ.

https://ru.sputnik.md/20220106/mid-sobytiya-kazakhstane-podorvat-bezopasnost-tselostnost-gosudarstva-47811269.html

https://ru.sputnik.md/20220108/putin-razgovory-glavy-stran-odkb-47854753.html

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в мире, казахстан, журналист, мария захарова, нападение